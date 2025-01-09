CANAL RCN
Internacional

Reconocido torero colombiano fue brutalmente corneado en medio de una corrida en Francia

Las cornadas comprometieron zonas delicadas y lo llevaron a ser intervenido de urgencia.

Torero corneado en Francia
Foto: X/ @marclavie

Noticias RCN

septiembre 01 de 2025
08:42 a. m.
El reconocido torero colombiano Juan de Castilla se enfrentó a un accidente de máxima gravedad el pasado sábado 30 de agosto, cuando fue corneado en medio de una corrida realizada en la plaza de Bayona.

Todo ocurrió al enfrentar al primer toro de la jornada, en una secuencia que pasó de su ejecución a la embestida del animal.

Torero colombiano fue corneado en una corrida en Francia

En medio del show, el toro ya malherido tras los primeros instantes, reaccionó y con fuerza alcanzó al torero en dos oportunidades.

La primera cornada, la más grave, ingresó por la ingle con una profundidad de 25 centímetros, causando una herida de consideración.

La segunda, aunque fue de menor recorrido, estuvo a escasos milímetros de órganos vitales, alcanzando una zona próxima al intestino y también a milímetros del ano.

Torero terminó con el toro tras ser corneado

El apoderado del torero informó que, inmediatamente después del accidente, Juan de Castilla fue trasladado a un centro asistencial de Bayona, donde ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos.

Allí fue sometido a una cirugía de urgencia con el objetivo de controlar la hemorragia y reparar los daños internos provocados por las cornadas.

A pesar de la magnitud de las heridas y la fuerte pérdida de sangre, el matador colombiano logró culminar la faena. Se mantuvo en pie y consiguió dar muerte al toro antes de ser atendido por los equipos médicos en la arena.

¿Cuál es el estado de salud del torero colombiano corneado en Francia?

El estado de salud de Juan de Castilla se mantiene bajo estricta vigilancia médica en Francia, mientras se recupera de la intervención quirúrgica a la que fue sometido.

