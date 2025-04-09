Perrita que recibió 10 puñaladas también habría sido abusada en Bogotá: comunidad pide justicia

Un nuevo caso de maltrato animal ha consternado a la ciudadanía en la localidad de Usaquén. El pasado 27 de agosto una persona ingresó a una vivienda en la que se encontraba Negrita, una perrita criolla que habría sido presuntamente abusada sexualmente y quien también recibió 10 puñaladas por todo su cuerpo.

Recuperación médica de Negrita

Como un milagro, Negrita sobrevivió al brutal ataque por lo que hoy se encuentra en un intenso proceso de atención veterinaria para recuperarse de las contundentes lesiones que recibió por parte del sujeto.

Así mismo, existe un documento médico veterinario en el que se explica detalladamente el estado en el que llegó el animal. A su vez da una serie de indicaciones que apuntan a la posibilidad real de que Negrita habría sido víctima de abuso sexual.

Ante el horror de la situación, la senadora Andrea Padilla se pronunció, por medio de su cuenta oficial de Instagram, al explicar que ya se está adelantando el trámite de denuncia ante la Fiscalía. Así mismo, la red de juristas por los animales representará a las víctimas y hará acompañamiento a la familia de la perrita.

“Vamos a estar encima de este caso porque hay que luchar intensamente contra la violencia que padecen los animales, contra estos criminales, delincuentes y asesinos. Exigimos la aplicación de la ley Ángel que muy probablemente, en este caso, nos conduzca a un delito agravado, no solamente por la sevicia, sino por el abuso sexual”, explicó Padilla.

La comunidad también ha solicitado la celeridad en el proceso a la Fiscalía General de la Nación y al IDPYBA para que realice el acompañamiento técnico - legal pertinente a la familia de la mascota.

¿Qué penas se podrían enfrentar ante el delito de maltrato animal?

Según el artículo 339C de la ley Ángel, los sujetos que por cualquier medio o procedimiento, con el ánimo de maltratar, cause lesiones que menoscaben gravemente la salud o la integridad física de un animal incurrirá en pena de prisión de veinte a cuarenta y dos meses, inhabilidad especial de uno a tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales, prohibición de adquisición, tenencia, cuidado y refugio de animales y multa de quince a treinta salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Así mismo, la ley establece una serie de circunstancias de agravación punitiva como la sevicia y actos sexuales con los animales que aumentan las penas, previamente explicadas, de la mitad a tres cuartas partes.