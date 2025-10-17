Secretaría de planeación y esposa de reconocido senador del Pacto Histórico, falleció en accidente de tránsito

Una noticia lamentable enluta a la comunidad payanesa. En las últimas horas, la secretaria de Planeación de la capital del departamento del Cauca, Yasmín Hurtado Ordóñez falleció en un accidente de tránsito en el corregimiento de Altamira, en camino al municipio de La Sierra de La Vega.

No son claras las razones por las que el vehículo en el que viajaba cayó por un precipicio y terminó bajo una cascada. Sin embargo, habitantes de la zona informaron que no era la única que se encontraba abordo:

“Por circunstancias que aún son materia de investigación, (el vehículo particular) salió de la vía y cayó por un abismo. En el automotor viajaban cinco personas, entre ellas la secretaria de Planeación de Popayán, Yasmín Hurtado, que se desplazaba hacia la zona para realizar una diligencia de carácter personal, es lo que se conoce de manera preliminar".

Hurtado iba camino a un evento político realizado en nombre de su esposo:

En un video que circula en redes sociales, se ve a varios locales tratando de ayudar con cuerdas quienes buscaban salir de la cascada para recibir atención médica y, al fondo, se ven el vehículo y algunas de sus partes que se desprendieron con el impacto.

“Hasta el momento, no se ha confirmado el estado de salud de los pasajeros. Las autoridades competentes iniciaron las investigaciones correspondientes para establecer las causas del siniestro y determinar si las condiciones climáticas o de la vía pudieron influir en el accidente", agregaron.

La actual secretaria era esposa del senador por el Pacto Histórico Ferney Silva, líder de los sectores de izquierda en el Cauca y autor de proyectos como el que buscaba prohibir la discriminación en el proceso de donación de sangre, prevenir los efectos de la obsolescencia programada y establecer los lineamientos para una política que promueva la economía azul.

Líderes de la región lamentaron lo ocurrido:

La noticia no tardó en llegar a oídos del alcalde de Popayán Juan Carlos Muñoz Bravo. A través de sus canales de comunicación, el mandatario dijo conocer con profundo dolor sobre el accidente “que segó la vida de nuestra secretaria de Planeación, Yasmín Hurtado, en el sector de El Volador, La Vega. Acompañamos en este momento de duelo a su familia, amigos y colegas. Que Dios le dé paz y consuelo. Popayán pierde una servidora comprometida: su legado permanecerá vivo en cada obra, en cada planificación y en la memoria de nuestra ciudad”.

pésame al que se suma el gobernador del departamento del Cauca, Octavio Guzmán: “Hoy acompaño con profundo pesar al senador y a su familia, tras el lamentable accidente en el que falleció su esposa (...) Quienes la conocimos sabemos de su integridad, su compromiso con el servicio público y la fortaleza que siempre la caracterizó. En este momento prevalece el valor de la vida, el amor y la esperanza. Toda mi solidaridad, respeto y apoyo sincero para el senador, para su hija y sus seres queridos”.