Así justificó el régimen de Maduro la muerte del exgobernador Alfredo Díaz, preso en el Helicoide

En las últimas horas, Venezuela reconoció la muerte de un dirigente opositor encarcelado desde hace un año en el Helicoide, la prisión de los presos políticos, señalada como el un centro de tortura.

Mientras que, desde Estados Unidos, la administración del presidente Donald Trump tachó de vil al régimen de Nicolás Maduro en medio de la creciente presión militar.

Alfredo Díaz, exgobernador del estado de Nueva Esparta, había sido arrestado en medio de la crisis poselectoral desatada tras las controvertidas elecciones de julio de 2024, en las que Maduro fue proclamado para un tercer mandato a pesar de las acusaciones de fraude y sin la publicación de las actas de votación.

La reacción del régimen de Nicolás Maduro a la muerte de Alfredo Díaz

El ministerio de Servicio Penitenciaría venezolano informó en un comunicado el fallecimiento del opositor de 56 años, señalado por los delitos de terrorismo e instigación al odio.

Estaba siendo procesado, con plena garantía de sus derechos, de acuerdo con el ordenamiento jurídico y al respeto de los derechos humanos y su defensa jurídica.

"El día sábado 06 diciembre de 2025, aproximadamente a las 06:33 horas, el ciudadano Alfredo Javier Díaz manifestó síntomas compatibles con un infarto del miocardio (...) fue trasladado al Hospital Clínico Universitario; donde ingresó y al tratar de estabilizarlo, lamentablemente falleció minutos después", indicó el comunicado.

El exgobernador Alfredo Díaz es el sexto preso político que muere en una cárcel en un mes

Díaz es al menos el sexto miembro de la oposición en morir en prisión desde noviembre de 2024.

"La muerte del prisionero político venezolano Alfredo Díaz, quien fue detenido arbitrariamente en el centro de tortura de Maduro, El Helicoide, es otro recordatorio de la vil naturaleza del régimen criminal de Maduro", indicó el Departamento de Estado estadounidense en la cuenta en X de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental.

Díaz "llevaba un año preso y aislado, solo permitieron una visita de su hija", indicó Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal dedicada a defender a detenidos por razones políticas.