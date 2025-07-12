CANAL RCN
Internacional

Así justificó el régimen de Maduro la muerte del exgobernador Alfredo Díaz, preso en el Helicoide

El régimen venezolano reconoció la muerte de un político de la oposición privado de la libertad en una cárcel de Venezuela.

Así justificó el régimen de Maduro la muerte del exgobernador Alfredo Díaz, preso en el Helicoide
Foto: AFP

AFP

diciembre 07 de 2025
02:23 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas horas, Venezuela reconoció la muerte de un dirigente opositor encarcelado desde hace un año en el Helicoide, la prisión de los presos políticos, señalada como el un centro de tortura.

Murió exgobernador venezolano en el Helicoide, el llamado centro de tortura de los presos políticos
RELACIONADO

Murió exgobernador venezolano en el Helicoide, el llamado centro de tortura de los presos políticos

Mientras que, desde Estados Unidos, la administración del presidente Donald Trump tachó de vil al régimen de Nicolás Maduro en medio de la creciente presión militar.

Alfredo Díaz, exgobernador del estado de Nueva Esparta, había sido arrestado en medio de la crisis poselectoral desatada tras las controvertidas elecciones de julio de 2024, en las que Maduro fue proclamado para un tercer mandato a pesar de las acusaciones de fraude y sin la publicación de las actas de votación.

Otras dos aerolíneas suspenden sus vuelos a Venezuela: van ocho, tras anuncio de Trump
RELACIONADO

Otras dos aerolíneas suspenden sus vuelos a Venezuela: van ocho, tras anuncio de Trump

La reacción del régimen de Nicolás Maduro a la muerte de Alfredo Díaz

El ministerio de Servicio Penitenciaría venezolano informó en un comunicado el fallecimiento del opositor de 56 años, señalado por los delitos de terrorismo e instigación al odio.

Estaba siendo procesado, con plena garantía de sus derechos, de acuerdo con el ordenamiento jurídico y al respeto de los derechos humanos y su defensa jurídica.

"El día sábado 06 diciembre de 2025, aproximadamente a las 06:33 horas, el ciudadano Alfredo Javier Díaz manifestó síntomas compatibles con un infarto del miocardio (...) fue trasladado al Hospital Clínico Universitario; donde ingresó y al tratar de estabilizarlo, lamentablemente falleció minutos después", indicó el comunicado.

Los chats filtrados del piloto venezolano que no quiso entregar a Nicolás Maduro a EE. UU.
RELACIONADO

Los chats filtrados del piloto venezolano que no quiso entregar a Nicolás Maduro a EE. UU.

El exgobernador Alfredo Díaz es el sexto preso político que muere en una cárcel en un mes

Díaz es al menos el sexto miembro de la oposición en morir en prisión desde noviembre de 2024.

"La muerte del prisionero político venezolano Alfredo Díaz, quien fue detenido arbitrariamente en el centro de tortura de Maduro, El Helicoide, es otro recordatorio de la vil naturaleza del régimen criminal de Maduro", indicó el Departamento de Estado estadounidense en la cuenta en X de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental.

Díaz "llevaba un año preso y aislado, solo permitieron una visita de su hija", indicó Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal dedicada a defender a detenidos por razones políticas.

Hijo de Donald Trump revela exigencias de Maduro para dejar Venezuela: esto dijo
RELACIONADO

Hijo de Donald Trump revela exigencias de Maduro para dejar Venezuela: esto dijo

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Luto en la música: falleció Rafael Ithier, fundador del Gran Combo de Puerto Rico y leyenda de la salsa

India

Incendio en un club nocturno de India causa la muerte de 25 personas

Francia

Fuga de agua en el Museo del Louvre daña hasta 400 documentos históricos

Otras Noticias

Asesinatos en Colombia

VIDEO | Sicario acribilló a un comerciante y asesinó a su paso a un joven padre en medio de un ataque en Barranquilla

El atentado ocurrió en un tradicional puesto de comidas en el barrio La Manga.

Mercado de Fichajes

¿Marino Hinestroza a la Premier League? El rumor alrededor de la figura de Atlético Nacional

El extremo del cuadro antioqueño nuevamente es protagonista de cara al mercado de fichajes de invierno.

Caribe colombiano

El 'Tino' Asprilla hizo peculiar petición a Donald Trump mientras viajaba en lancha por el Caribe

Reforma Laboral

Fecha exacta en la que comenzará el pago de horas nocturnas desde las 7 p.m. en 2026

Francia

Este lugar ofrecerá 1.000 euros a mujeres que den a luz para salvar su unidad de maternidad