CANAL RCN
Colombia

Confirman la muerte del hombre que asesinó a su hija de 7 años con un cuchillo, en Soledad

Albeiro Fontalvo, señalado de asesinar a su hija, murió en la UCI de un hospital de Barranquilla tras autolesionarse con la misma arma con la que cometió el crimen.

Confirman la muerte del hombre que asesinó a su hija de 7 años con un cuchillo, en Soledad
Foto: AFP.

Noticias RCN

diciembre 07 de 2025
06:00 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas horas, murió en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Adelita de Char, Albeiro Rafael Fontalvo Hernández, de 32 años, el hombre, señalado de asesinar a su hija de 7 años, en Soledad. Atlántico, en medio de un acto de venganza contra su expareja.

Fontalvo había sido trasladado al centro asistencial luego de provocarse una herida profunda en el cuello tras atacar a la menor en una vivienda del barrio Primero de Mayo.

Aunque había quedado con vida, las complicaciones de la grave herida que se produjo terminaron causándole la muerte en horas de la noche de este 6 de diciembre.

Adolescente de 15 años fue asesinada a tiros dentro de un carro en Cali: iban por su madre
RELACIONADO

Adolescente de 15 años fue asesinada a tiros dentro de un carro en Cali: iban por su madre

¿Cómo habría asesinado a su propia hija?

De acuerdo con la información de la madre, el crimen ocurrió mientras la niña se encontraba bajo el cuidado temporal de su padre. La niña estaba esperando que su mamá pasara a recogerla para encender velitas este domingo 7 de diciembre, algo que la ilusionó por mucho tiempo.

Cuatro días antes había celebrado su grado de transición para iniciar la primaria.

De acuerdo con la versión de la madre, el padre habría utilizado la custodia momentánea como para cometer el atroz crimen. En medio de una discusión, él le habría advertido que la niña no iba a ser ni para él, ni para ella.

Dentro de la vivienda, las autoridades hallaron una carta presuntamente escrita por el agresor antes del crimen, en la que presuntamente decía:

Te dije que no te voy a dar a mi hija… Esta fecha la vas a recordar por siempre… Pido perdón a mi familia. Te amo mamá… No lo hago por cobardía, lo hago porque mi palabra vale.

Niña de 7 años fue asesinada por su propio padre en Soledad: el hombre intentó quitarse la vida
RELACIONADO

Niña de 7 años fue asesinada por su propio padre en Soledad: el hombre intentó quitarse la vida

Padre habría asesinado a su hija por vengarse de la madre

El cuerpo de la menor permanece en Medicina Legal, donde se adelantan los procedimientos forenses correspondientes antes de su entrega a la familia.

Las versiones señalan que el hombre habría tomado la decisión de quitarle la vida a su hija para vengarse de la madre.

Niña de tres años quedó herida por bala perdida en Atlántico: detalles sobre su estado
RELACIONADO

Niña de tres años quedó herida por bala perdida en Atlántico: detalles sobre su estado

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

San Andrés

“Regala una vida”: la misión médica que devuelve esperanza a los niños de San Andrés

Navidad

El plan que promete la mejor experiencia navideña muy cerca de Bogotá

Antártida

“Hacia el corazón de la Tierra”: así se vive el segundo día del ARC Simón Bolívar rumbo a la Antártida

Otras Noticias

Soacha

Crecimiento sin control: La lupa del nuevo observatorio de Soacha frente a la crisis de la informalidad

Soacha ha anunciado el lanzamiento de su Observatorio Urbano. De esto se trata.

Viral

¿Vale la pena un romance en el trabajo? Las reglas clave para no poner en riesgo el empleo

Más del 53% y 60% de trabajadores ha confesado haberse enamorado de un colega, según estudio del diario El País de Uruguay.

Venezuela

Así justificó el régimen de Maduro la muerte del exgobernador Alfredo Díaz, preso en el Helicoide

Mercado de Fichajes

¿Marino Hinestroza a la Premier League? El rumor alrededor de la figura de Atlético Nacional

Francia

Este lugar ofrecerá 1.000 euros a mujeres que den a luz para salvar su unidad de maternidad