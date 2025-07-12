Confirman la muerte del hombre que asesinó a su hija de 7 años con un cuchillo, en Soledad

En las últimas horas, murió en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Adelita de Char, Albeiro Rafael Fontalvo Hernández, de 32 años, el hombre, señalado de asesinar a su hija de 7 años, en Soledad. Atlántico, en medio de un acto de venganza contra su expareja.

Fontalvo había sido trasladado al centro asistencial luego de provocarse una herida profunda en el cuello tras atacar a la menor en una vivienda del barrio Primero de Mayo.

Aunque había quedado con vida, las complicaciones de la grave herida que se produjo terminaron causándole la muerte en horas de la noche de este 6 de diciembre.

¿Cómo habría asesinado a su propia hija?

De acuerdo con la información de la madre, el crimen ocurrió mientras la niña se encontraba bajo el cuidado temporal de su padre. La niña estaba esperando que su mamá pasara a recogerla para encender velitas este domingo 7 de diciembre, algo que la ilusionó por mucho tiempo.

Cuatro días antes había celebrado su grado de transición para iniciar la primaria.

De acuerdo con la versión de la madre, el padre habría utilizado la custodia momentánea como para cometer el atroz crimen. En medio de una discusión, él le habría advertido que la niña no iba a ser ni para él, ni para ella.

Dentro de la vivienda, las autoridades hallaron una carta presuntamente escrita por el agresor antes del crimen, en la que presuntamente decía:

Te dije que no te voy a dar a mi hija… Esta fecha la vas a recordar por siempre… Pido perdón a mi familia. Te amo mamá… No lo hago por cobardía, lo hago porque mi palabra vale.

Padre habría asesinado a su hija por vengarse de la madre

El cuerpo de la menor permanece en Medicina Legal, donde se adelantan los procedimientos forenses correspondientes antes de su entrega a la familia.

Las versiones señalan que el hombre habría tomado la decisión de quitarle la vida a su hija para vengarse de la madre.