¿Marino Hinestroza a la Premier League? El rumor alrededor de la figura de Atlético Nacional

El extremo del cuadro antioqueño nuevamente es protagonista de cara al mercado de fichajes de invierno.

Marino Hinestroza Atlético Nacional (2)
FOTO: Marino Hinestroza

diciembre 07 de 2025
02:10 p. m.
Se acerca el final de año y también el mercado de fichajes de invierno en el fútbol europeo. Ante este panorama, se conocen grandes noticias relacionadas con jugadores colombianos, pero también rumores importantes relacionados a futbolistas de la liga local.

Marino Hinestroza, quien cada seis meses es protagonista de los principales titulares de la prensa, ahora suena como una opción para uno de los mejores equipos de la Premier League en las últimas temporadas.

Crystal Palace puso la mira en Marino Hinestroza

De acuerdo a lo reportado por medios cercanos al Crystal Palace, el extremo caleño de 23 años está siendo considerado por este club para el próximo mercado. 'Palace Report' señala que el jugador está en la carpeta de Matt Hobbs, un cazatalentos del club que está en la búsqueda de "otro Daniel Muñoz".

"El extremo Marino Hinestroza está en la mira. Juega en el Atlético Nacional y recientemente debutó como internacional con su selección", reportó esta cuenta que sigue de cerca a 'Las Águilas', equipo que ya tiene a Muñoz y Jéfferson Lerma.

La situación contractual de Marino Hinestroza

Marino tiene contrato con Atlético Nacional hasta diciembre de 2027, luego de que el equipo antioqueño lograra adquirir el 50% de sus derechos deportivos en enero de 2025 tras pagar una cifra cercana a los 1.5 millones de dólares a Columbus Crew.

Este jugador ha sido buscado por varios clubes en el continente, desde el fútbol brasileño hasta los grandes de Argentina, pero las ofertas no han logrado llenar las expectativas de Nacional que esperar obtener más de 8 millones de dólares por él.

