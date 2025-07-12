CANAL RCN
Colombia Video

“Regala una vida”: la misión médica que devuelve esperanza a los niños de San Andrés

Un proyecto dedicado a apoyar a cientos de niños y que ya ha recorrido más de 300 municipios del país.

Noticias RCN

diciembre 07 de 2025
06:03 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Fundación Cardiovascular, en alianza con la Fundación Cardioinfantil y LATAM, desarrolló una nueva jornada de atención médica especializada para salvar la vida de los niños con enfermedades del corazón.

Así quedaron los precios de tiquetes para volar por Avianca, Latam y otras tras normalización de los A320
RELACIONADO

Así quedaron los precios de tiquetes para volar por Avianca, Latam y otras tras normalización de los A320

Así fue el proyecto de la fundación Cardiovascular

Este proyecto, que crece cada año, llegó esta vez a la isla de San Andrés, donde un equipo de especialistas evaluó a decenas de menores y ayudar a las comunidades.

De hecho, los niños con patología relacionado con el corazón se convierten en el punto central de encuentro, diagnosticar ese tipo de enfermedades y realizar un seguimiento de pacientes ya intervenidos hacen parte del objetivo central del objetivo social 'Regala una vida'.

Hay dos frentes, los niños que van a ser diagnosticados por primera vez y con mucha gratificación vemos pacientes que ya hemos atendidos, comentó Juan Pablo Rozo, cardiólogo de la Fundación Cardioinfantil.

Medios aliados del proyecto cardiovascular

LATAM Airlines se consolidó como aliado clave en la Ruta del Corazón, facilitando el traslado de los especialistas y, cuando es necesario, el transporte de los niños diagnosticados hacia Bogotá, donde reciben la atención e intervenciones cardiovasculares que requieren. Incluso, la gobernación de San Andrés se encuentra implicada en este proceso.

En el día de ayer, se atendieron más de 80 niños en Providencia, de los cuales se logra resaltar 5 que necesitan traslado, señaló Nicolás Iván Gallardo, gobernador de San Andrés y Providencia.

En total, durante la jornada se valoraron 97 menores: 86 fueron dados de alta y 2 de ellos podrían ser intervenidos en los próximos meses.

Salud intestinal: el posbiótico hecho en Colombia que transforma el manejo metabólico
RELACIONADO

Salud intestinal: el posbiótico hecho en Colombia que transforma el manejo metabólico

El testimonio de una madre

Tatiana Guerrero, mamá de Paola, relató el proceso que vivió su hija, diagnosticada con una afección en las válvulas del corazón. La menor empezó a presentar problemas de salud desde su primer año de vida, enfrentando además las limitaciones del sistema de salud en San Andrés.

Hoy, gracias a la brigada de diagnóstico cardiovascular, Paola recibe acompañamiento médico especializado y asesoría psicológica durante sus procedimientos, dejando atrás los problemas que afectaron su salud durante años.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cúcuta

Alarmante ataque en Cúcuta provoca varios heridos y genera preocupación en la ciudad

Asesinatos en Colombia

Confirman la muerte del hombre que asesinó a su hija de 7 años con un cuchillo, en Soledad

Navidad

El plan que promete la mejor experiencia navideña muy cerca de Bogotá

Otras Noticias

Copa Libertadores

¿Cuánto dinero ganaron los equipos colombianos en Copa Libertadores y Sudamericana?

La Conmebol dio a conocer el dinero que recibieron los equipos colombianos por su participación en Libertadores y Sudamericana.

Venezuela

María Corina Machado invitó especialmente a cuatro personas para recibir su Nobel de Paz: ¿Quiénes son?

A través de una llamada, la líder de la oposición venezolana invitó a un presidente para acompañarla en la ceremonia en Noruega.

Soacha

Crecimiento sin control: La lupa del nuevo observatorio de Soacha frente a la crisis de la informalidad

Viral

¿Vale la pena un romance en el trabajo? Las reglas clave para no poner en riesgo el empleo

Francia

Este lugar ofrecerá 1.000 euros a mujeres que den a luz para salvar su unidad de maternidad