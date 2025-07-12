“Regala una vida”: la misión médica que devuelve esperanza a los niños de San Andrés

La Fundación Cardiovascular, en alianza con la Fundación Cardioinfantil y LATAM, desarrolló una nueva jornada de atención médica especializada para salvar la vida de los niños con enfermedades del corazón.

Así fue el proyecto de la fundación Cardiovascular

Este proyecto, que crece cada año, llegó esta vez a la isla de San Andrés, donde un equipo de especialistas evaluó a decenas de menores y ayudar a las comunidades.

De hecho, los niños con patología relacionado con el corazón se convierten en el punto central de encuentro, diagnosticar ese tipo de enfermedades y realizar un seguimiento de pacientes ya intervenidos hacen parte del objetivo central del objetivo social 'Regala una vida'.

Hay dos frentes, los niños que van a ser diagnosticados por primera vez y con mucha gratificación vemos pacientes que ya hemos atendidos, comentó Juan Pablo Rozo, cardiólogo de la Fundación Cardioinfantil.

Medios aliados del proyecto cardiovascular

LATAM Airlines se consolidó como aliado clave en la Ruta del Corazón, facilitando el traslado de los especialistas y, cuando es necesario, el transporte de los niños diagnosticados hacia Bogotá, donde reciben la atención e intervenciones cardiovasculares que requieren. Incluso, la gobernación de San Andrés se encuentra implicada en este proceso.

En el día de ayer, se atendieron más de 80 niños en Providencia, de los cuales se logra resaltar 5 que necesitan traslado, señaló Nicolás Iván Gallardo, gobernador de San Andrés y Providencia.

En total, durante la jornada se valoraron 97 menores: 86 fueron dados de alta y 2 de ellos podrían ser intervenidos en los próximos meses.

El testimonio de una madre

Tatiana Guerrero, mamá de Paola, relató el proceso que vivió su hija, diagnosticada con una afección en las válvulas del corazón. La menor empezó a presentar problemas de salud desde su primer año de vida, enfrentando además las limitaciones del sistema de salud en San Andrés.

Hoy, gracias a la brigada de diagnóstico cardiovascular, Paola recibe acompañamiento médico especializado y asesoría psicológica durante sus procedimientos, dejando atrás los problemas que afectaron su salud durante años.