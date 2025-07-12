¿Vale la pena un romance en el trabajo? Las reglas clave para no poner en riesgo el empleo

Las relaciones íntimas en el entorno laboral son más comunes de lo que muchos piensan, pero también pueden tener consecuencias importantes.

Analizar si vale la pena involucrarse sentimentalmente con un compañero requiere tomar decisiones informadas: un romance en la oficina tiene sus riesgos, conflictos, favoritismos, pérdida de profesionalismo, pero bajo ciertos lineamientos, también puede manejarse con respeto y responsabilidad.

¿Cuáles son los riesgos y ventajas de una relación en el trabajo?

Diversos estudios advierten que las relaciones románticas en el trabajo pueden aumentar la tensión, la distracción y generar conflictos de intereses.

Según el diario El País de Uruguay, más del 53% y 60% de trabajadores ha confesado haberse enamorado de un colega o haber iniciado un romance en su lugar de trabajo.

Un informe de la consultora de recursos humanos Robert Half señala que el 25 % de los empleados reconoce haber tenido relaciones sentimentales con colegas, y muchos de esos casos derivaron en problemas de rendimiento, favoritismos percibidos o rupturas complicadas.

Por otro lado, también hay beneficios potenciales. Algunas investigaciones indican que los empleados que comparten valores personales y sociales pueden desarrollar un sentido de pertenencia más fuerte, lo que mejora la comunicación y la colaboración.

Si la relación se lleva con discreción, ética y respeto, puede incluso fomentar un ambiente de confianza mutua, sin que el desempeño se vea amenazado.

¿Qué reglas aplicar para que la relación no afecte el puesto de trabajo?

Mantener la profesionalidad y separar lo personal de lo laboral. Evitar muestras públicas de afecto en horas de trabajo y decidir si informar al departamento de recursos humanos u optar por mantener la relación en reserva, según las políticas de la empresa.

Ser transparente con posibles conflictos de interés. Si la pareja está en una relación de subordinación, jefe-subordinado, evaluar si es necesario hacer un cambio de área o asumir roles distintos para evitar favoritismos reales o percibidos.

Establecer límites claros: horarios, espacios, respeto mutuo y compromiso profesional. Dejar en claro que la relación no afectará la productividad ni las decisiones laborales.

Prepararse para una eventual ruptura. Acordar de antemano cómo manejar una posible separación: mantener el respeto, evitar confrontaciones en público y priorizar el ambiente laboral.

¿Vale la pena arriesgar la estabilidad laboral por un romance en la oficina?

Según los estudios, depende de las personas, del contexto laboral y de la madurez con la que se maneje la relación. Si ambas partes son conscientes de los riesgos y siguen reglas claras, un romance en el trabajo puede mantenerse sin afectar su desempeño ni su reputación.

Pero si prima la impulsividad, los celos o la falta de profesionalismo, lo más probable es que la relación termine afectando su empleo y su futuro laboral.