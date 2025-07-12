El plan que promete la mejor experiencia navideña muy cerca de Bogotá

A pocos kilómetros de Bogotá, Zipaquirá se prepara para convertirse en el destino navideño más atractivo de Cundinamarca. Del 12 al 21 de diciembre, la ciudad abrirá las puertas de Bazar Zipa.

Se trata de un evento que ya se perfila como uno de los planes imperdibles de la temporada decembrina para familias, jóvenes y visitantes que buscan un ambiente festivo acompañado de buena gastronomía, cultura y alumbrados.

Inspirado en los tradicionales mercadillos europeos, este bazar ofrece una experiencia envolvente que mezcla personajes mágicos, espectáculos en vivo, comidas típicas decembrinas y un montaje visual que recrea la atmósfera de un pueblito navideño.

Lo que hace el Bazar Zipa el mejor plan en Navidad

Para esta segunda edición, el evento consolida una propuesta más robusta que busca potenciar el turismo y revitalizar el centro histórico de Zipaquirá.

El alcalde Fabián Rojas señaló que el evento se da en medio de un proceso de transformación urbana que ha renovado la imagen del casco antiguo de la ciudad.

Esta segunda versión de Bazar Zipa se desarrolla en el contexto de la revitalización de nuestro precioso centro histórico, que nos ha llevado a pintar más de 20 mil metros cuadrados de fachadas, a iluminar nuestra emblemática Catedral Diocesana y ofrecer una nueva propuesta de muralismo.

La ruta Bazar Zipa, un recorrido navideño que lo tiene todo

La ruta diseñada para Bazar Zipa inicia con un corredor peatonal iluminado, donde los visitantes podrán disfrutar estaciones de comida callejera estilo feria navideña, bebidas calientes, vinos y cócteles, además de zonas de regalos

y artesanías perfectas para quienes buscan detalles únicos en esta época del año.

Este camino conduce a la Plaza de los Comuneros, recientemente renovada y adornada con un imponente árbol navideño rodeado por la Catedral Diocesana, casas coloniales y edificaciones de corte neoclásico francés que potencian la magia del recorrido.

En este punto, diversas presentaciones musicales y shows artísticos acompañarán el paso de los visitantes, convirtiendo la plaza en un punto de encuentro ideal para fotos y actividades en familia.

Quienes deseen extender el plan nocturno podrán trasladarse a la cercana Plaza de la Independencia, un espacio rodeado de bares y restaurantes donde la oferta gastronómica local se mezcla con la energía navideña del lugar.

Y para los amantes de los alumbrados, el recorrido imperdible continúa hacia el Parque de la Sal, reconocido por ofrecer uno de los juegos de luces más espectaculares de Cundinamarca.

¿Cómo llegar al Bazar Zipa desde Bogotá?

Uno de los atractivos adicionales de Bazar Zipa es su accesibilidad. Desde Bogotá, los visitantes pueden llegar en el Tren Turístico de la Sabana, en buses intermunicipales o en vehículo particular por una doble calzada en óptimo estado, lo que convierte el viaje en un plan cómodo y cercano para quienes quieren escapar del ruido capitalino sin recorrer largas distancias.

Con más de 40 restaurantes invitados, shows musicales, desfiles y un montaje que celebra la estética navideña europea, Bazar Zipa se consolida como uno de los eventos más completos y encantadores de la temporada.

En una región que cada año incrementa su oferta turística decembrina, Zipaquirá apuesta por una experiencia inmersiva, cultural y luminosa que busca posicionar al municipio como la capital navideña del centro del país.