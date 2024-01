Sendero de Monserrate reabrirá: estos son los horarios y recomendaciones

Por varios días, los cerros orientales de Bogotá se vieron afectados en gran medida por cuenta de los incendios forestales que srgún autoridades fueron causados por manos criminales. Más de 15 mil hectáreas de forestación se vieron afectadas, obligando a la alcaldía de tomar medidas drásticas como el cierre prevenetivo de los senderos peatonales a Monserrate, uno de los lugares más visitados.

Sin embargo, gracias al esfuerzo del cuerpo de Bomberos de la ciudad y las fuerzas militares, las conflagraciones se lograron mitigar en un 100%, lo cual ha permitido al IDRD (Instituto de Recreación y Deportes) a tomar una decisión que beneficiará a los bogotanos.

De acuerdo a lo informado, los senderos de Monserrate tendrán reapertura para la actividad física y visitar el emblemático lugar de la capital.

Horarios y fechas de la reapaertura de senderos

El sendero vuelve a estar disponible para la ciudadanía en su horario habitual, de lunes a domingo, entre 5:00 a.m. y 1:00 p.m.; a excepción de los martes, día en el que cerrará por mantenimiento. Cabe resaltar que el horario para subir los domingos de enero de 2024 es de 6:00 a.m. a 10:00 a.m. y de 11:00 a.m. a 1:00 p.m.

Ahora, si bien la reapertura de este sendero tuvo luz verde, el IDRD también entregó recomendaciones a los visitantes para que su salud no se vea afectada, pues la calidad del aire de Bogotá todavía no está en óptimas condiciones por los efectos que ha dejado el Feneómeno de El Niño.

Recomendaciones para visitar los senderos de Monserrate