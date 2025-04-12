¡Inédito! Estos son los colombianos que lideran el Spotify Wrapped 2025

El 2025 está finalizando y con las épocas decembrinas llega el resumen anual de Spotify. Esta lleva a los usuarios a vivir una experiencia personalizada con la que se hace un especial resumen de los contenidos musicales más escuchados durante el año.

Con esta dinámica no solo se conocen los gustos personalizados de cada persona, sino también se obtienen las primeras cincuenta posiciones de los artistas más escuchados del mundo en dicha plataforma de streaming.

RELACIONADO Por qué el Valle del Cauca es hoy el epicentro de los deportes extremos en Colombia y el mundo

Colombianos que lideran el Spotify Wrapped 2025

No cabe duda de que el talento colombiano se sigue tomando las listas de reproducción musicales del mundo. Para la entrega anual de este 2025, cinco colombianos lograron entrar al top 50 de los cantantes más escuchados a nivel global.

En el puesto 25 llega Karol G con más de 48 millones de oyentes mensuales y quien ha logrado posicionar de manera contundente algunas canciones como ‘Si antes te hubiera conocido’ con más de mil quinientos millones de reproducciones y ‘Provenza’ con más de mil seiscientos millones.

En el puesto 25 se encuentra Feid con más de 37 millones de oyentes mensuales y una arrasadora cantidad de reproducciones que superan los mil millones para canciones como ‘Luna’ y ‘Hey mor’.

En el puesto 36 se encuentra Beéle, quien ha logrado posicionarse como uno de los cantantes más importantes en la región al lograr un poco más de 34 millones de oyentes mensuales.

J Balvin llega para ocupar el puesto 37 al tener más de 65 millones de oyentes mensuales. Dentro de sus más populares éxitos se encuentra su colaboración con Bad Bunny ‘La canción’ que posee más de dos mil millones de reproducciones, ‘No me conoce remix’ con mil seiscientos millones y ‘Mi gente’ con mil setecientos millones.

Finalmente, Shakira también llega a ocupar un puesto importante ya que se ubicó en la posición 42 al contar con 67 millones de oyentes mensuales, una cifra que hasta ahora es la más alta para un artista nacional. Sus canciones con más reproducciones son ‘Hips Don´t Lie’, su colaboración con Karol G ‘TQG’ y ‘Chantaje’ junto a Maluma.

Bad Bunny lidera el Spotify Wrapped 2025

Por su parte, Benito Antonio Martínez Ocasio lidera esta imponente lista y se catalogó como el artista más escuchado del mundo al contar con más de 78 millones de oyentes mensuales. Así mismo, su contundente triunfo se da gracias a varias canciones de su más reciente álbum ‘Debí tirar más fotos’ como ‘DtMF’, ‘Baile inolvidable’, entre otras.