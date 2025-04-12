CANAL RCN
Colombia

Denuncian presunta red dedicada a comprar y vender perros robados a criaderos desde Bogotá

Según la denuncia hecha por el activista Andrés Preciado, algunos establecimientos dedicados a la venta de mascotas en la avenida Caracas estarían involucrados.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

diciembre 04 de 2025
05:23 p. m.
La delincuencia en la capital no da tregua ya que los criminales ahora se encuentran tras la mira de las mascotas en la ciudad.

Según una reciente denuncia, compartida en redes sociales por el activista Andrés Preciado, algunos de los animales reportados como extraviados podrían caer en manos de sujetos dedicados a la compra y venta de mascotas a diferentes criaderos del país.

Perros robados en Bogotá

La denuncia se dio a raíz del más reciente caso en el que una ciudadana reportó el hurto de sus mascotas, pues, mientras estas se encontraban bajo los cuidados de un paseador de perros, sujetos habrían raptado a los dos caninos de raza husky.

Según Preciado, los animales fueron vendidos por dos recicladores, quienes presuntamente habrían perpetrado el robo de los perros, a un establecimiento dedicado a la venta de mascotas en la avenida Caracas, en la capital.

Aunque el macho no logró ser vendido ya que tenía un problema de salud en uno de sus ojos, la hembra fue comprada por parte del establecimiento en dicha zona de Bogotá, quienes, horas después, la habría enviado a un criadero en la ciudad de Medellín.

Ante una ardua investigación, por parte del activista, se logró dar con el criadero por lo que la canina fue devuelta a la ciudad de Bogotá en una flota para encontrarse nuevamente con sus dueños.

Tal vez muchas personas que están buscando a sus peludos en Bogotá sean víctimas de esto, explicó Preciado.

Por supuesto, distintas fundaciones animalistas también se sumaron al rechazo de esta presunta red, pues exaltaron la importancia de esterilizar a las mascotas para poder mitigar su robo ya que la mayoría de los casos corresponden a perros de raza.

Venta de mascotas en Bogotá

Así mismo, el defensor hizo un llamado a la ciudadanía a fomentar la adopción de mascotas y a evitar la compra de animales en estos establecimientos que, según sus comentarios, "mantienen a los animales en malas condiciones".

Por favor, no más animales comprados, siempre adopten. No apoyen estos sitios de la Caracas que la mayoría están destinados al maltrato, finalizó Preciado.

