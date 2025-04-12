Reconocida página de contenido para adultos fue multada por no justificar la edad de sus usuarios

La presión del Reino Unido por controlar el acceso de menores a internet se ha intensificado desde la entrada en vigor de la Online Safety Act, una normativa aprobada en 2023 que exige a plataformas digitales, sitios web y redes sociales implementar mecanismos estrictos para impedir que niños y adolescentes se expongan a contenidos sensibles.

Entre esos contenidos, el material pornográfico es una de las principales preocupaciones del regulador, que tiene la facultad de imponer sanciones económicas severas y, en casos extremos, ordenar el bloqueo total de un portal dentro del territorio británico.

Desde el 25 de julio, las compañías deben contar con herramientas sólidas y verificables para determinar que sus visitantes son mayores de edad.

Esta exigencia abarca desde sistemas automatizados hasta comprobaciones documentales, que permitan demostrar, sin margen de duda, que el usuario que accede al contenido está legalmente habilitado para hacerlo.

Página de contenido para adultos fue multada por no justificar la edad de sus usuarios

En este escenario regulatorio, Ofcom, el ente que supervisa los medios y las comunicaciones en Reino Unido, anunció una sanción histórica contra AVS Group, la compañía responsable de administrar 18 portales de contenido para adultos.

La multa, fijada en 1 millón de libras (equivalentes a 1,3 millones de dólares), se aplica luego de que el organismo concluyera que la empresa mantenía un mecanismo de verificación de edad incapaz de garantizar con rigor que los usuarios fueran mayores.

De acuerdo con el comunicado oficial, AVS Group contaba con un sistema de verificación, pero Ofcom determinó que este no alcanzaba el nivel de eficacia exigido por la ley, lo que representaba un riesgo directo para menores que pudieran acceder libremente al material pornográfico alojado en los 18 portales que controla la empresa.

¿Qué más le solicitaron a la empresa de contenido para adultos?

Las consecuencias no se limitan a la sanción económica principal. Ofcom ordenó a la compañía implementar un método adecuado de verificación en un plazo máximo de 72 horas.

Si no cumple con este requerimiento, enfrentará una multa diaria de 1.000 libras (1.334 dólares), adicional al monto inicial. El regulador también impuso una sanción de 50.000 libras (66.730 dólares) después de que la empresa no respondiera a una solicitud formal de información enviada por la autoridad.

Estas medidas se enmarcan dentro de las nuevas facultades que otorga la Online Safety Act, que establece que en casos de incumplimiento grave, las empresas pueden recibir multas de hasta 18 millones de libras (unos 24 millones de dólares) o hasta el 10% de sus ingresos globales, dependiendo de cuál cifra resulte más elevada.