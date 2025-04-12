VIDEO | Nuevo ataque con dron dejó dos heridos en Morales, Cauca

En la tarde de este jueves 4 de diciembre, el municipio de Morales, en el departamento del Cauca, fue escenario de un nuevo hecho de violencia cuando una aeronave no tripulada lanzó una granada artesanal en plena zona urbana.

Nuevo ataque en Cauca: granada cayó sobre perímetro urbano

Según información preliminar, el artefacto explosivo cayó sobre una barricada que sirve como punto de vigilancia constante para la Policía, lo que fortalecería la hipótesis de que los disidentes armados tenían como objetivo a la fuerza pública.

Como consecuencia de la detonación, un uniformado de la Policía y una mujer que se encontraba en el sector resultaron heridos por esquirlas.

Ambos fueron trasladados de inmediato al hospital local, donde se encuentran actualmente recibiendo atención médica.

Hasta el momento, no se ha entregado un reporte oficial sobre el estado de salud de los afectados.

Las autoridades adelantan las investigaciones para identificar a los responsables y reforzar la seguridad en la zona, región en la que se han registrado repetidos ataques contra la fuerza pública.

Asesinan a teniente coronel en Popayán

Hace tan solo unos días, un escenario de violencia se registró en la capital del departamento de Cauca, Popayán.

Allí, fue asesino el teniente coronel Rafael Granados Rueda, jefe del Estado Mayor de la Brigada Contra el Narcotráfico.

Al parecer, el uniformado, quien se encontraba en compañía de un soldado, fue víctima de un ataque cuando se transportaba en su personal.

El ministro de Defensa anunció una recompensa de 200 millones de pesos para quien brinde información sobre los responsables del atentado.

Según el brigadier general Javier Hernando Africano López, “el teniente coronel se dirigía desde las instalaciones del cantón militar hacia la casa fiscal, que queda sobre el barrio Champagnat, donde es abordado por dos bandidos en moto, quienes realizan el ataque sicarial”.