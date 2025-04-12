Bogotá encenderá sus alumbrados navideños del 2025 este viernes

Bogotá está lista para recibir la temporada decembrina y, con ella, las celebraciones de Fin de Año, que inician con el encendido del alumbrado navideño en la ciudad.

En el 2025, locales y turistas están invitados a la ceremonia que, por decisión de la Alcaldía Mayor, se realizará la tarde del viernes, 5 de diciembre, en el Parque El Tunal, de la localidad de Tunjuelito.

El evento estará acompañado por presentaciones de: “El KL Kevin Liscano; La luz de la Esperanza: Travesía de los animales en busca de la Estrella de Navidad, de Ensamblaje Teatro; De fiesta con la Banda, de la Banda Filarmónica Juvenil OFB y la cantante de música de plancha Isabella Ruiz; Los Cumbia Stars; Laura Kalop; Los Diablitos del Vallenato; y Alquimia La Sonora del XXI”.

Además, los ciudadanos podrán participar del conteo regresivo para encender las luces de un árbol de Navidad de 56 metros, en el mismo punto en el que realizarán un espectáculo de luces y un show de fuegos pirotécnicos.

Alcalde de Medellín hizo un llamado a la conciencia por robo y vandalismo del alumbrado navideño:

La misma semana en la que Bogotá planea encender su alumbrado navideño, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lamentó en sus redes sociales los casos de robo y vandalismo con los alumbrados de Medellín, que en el 2025, rinden homenaje a los 350 años de la ciudad.

“Ni el Grinch se atrevió a tanto. Condenamos los actos vandálicos y delincuenciales contra los alumbrados de EPM instalados en toda la ciudad. El robo de cable y los daños a las estructuras instaladas son hechos que deben ser rechazados y castigados por las autoridades”, indicó el mandatario.

Y es que, según dijo, los alumbrados son un emblema para Medellín; representan lugares de encuentro familiar y dinamizan la economía. Invitó a los ciudadanos a cuidar lo que se ha convertido en símbolo de nuestra ciudad y a denunciar cualquier hecho que afecte el normal desarrollo de las festividades de fin de año”.

Junto a Empresas Públicas de Medellín (EPM) hizo un llamado a cuidar de las decoraciones navideñas en la ciudad de la eterna primavera y demostrar pertenencia, denunciando los daños al alumbrado con las autoridades.