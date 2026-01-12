Siete personas murieron por choque entre dos lanchas en río de Tumaco

El choque entre dos embarcaciones tipo lancha, en zona rural de Tumaco (en el extremo occidente del departamento de Nariño), dejó un saldo de siete víctimas fatales, la noche del domingo, 11 de enero.

De acuerdo con las autoridades, ocurrió en la bocana del río Chajal, zona rural del municipio, cuando los ocupantes de ambas embarcaciones se dirigían a sus casas, al finalizar el día.

“En la bocana del Chajal, hacia el río Chagüí, en el municipio de Tumaco, dos embarcaciones chocaron y, desafortunadamente, siete personas perdieron la vida. Algunos de ellos... dos, tres, cuatro y hasta cinco pertenecían al mismo hogar”, explicó el líder comunitario, Benildo Estupiñán.

Autoridades investigan las causas del siniestro:

Tan pronto como ocurrió el siniestro, los habitantes de la zona se acercaron para auxiliar a los heridos, pero encontraron que varias personas habían perdido la vida en el choque, que es motivo de investigación por parte de las autoridades.

Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados a la sede de Tumaco de Medicina Legal, en donde serán entregados a sus familias en el transcurso del lunes festivo.

Según Fredy Gámez, secretario de Gobierno de Nariño, se sabe que el accidente ocurrió “en un punto, probablemente ya en mar abierto”, y la hipótesis preliminar sugiere que fue por “falta de iluminación clara de las dos lanchas”.

Recomendaciones para una navegación segura en transporte fluvial:

Según la Superintendencia de Puertos y Transporte para asegurar una navegación segura en el transporte fluvial, se recomienda a los pasajeros utilizar siempre un chaleco salvavidas y embarcar con zapatos antideslizantes.

Y a la tripulación se recomienda explicar a los pasajeros las distintas señales de emergencia, disminuir la velocidad al pasar cerca de otras embarcaciones, sobre todo si son de un menor tamaño, y cumplir con las normas del tráfico fluvial, disponibles en los canales de información de la SuperTransporte.