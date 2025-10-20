CANAL RCN
Colombia

Rompió el silencio familiar del colombiano que habría muerto en ataque de Estados Unidos contra una lancha

El nombre de Alejandro Carranza ha hecho eco luego de que lo mencionara el presidente Gustavo Petro.

Colombiano habría muerto en el ataque.
Colombiano habría muerto en el ataque.

Noticias RCN

octubre 20 de 2025
04:43 p. m.
La tensión entre Estados Unidos y Colombia está teniendo un nuevo capítulo por causa de la lancha que fue atacada por las fuerzas norteamericanas en las aguas del Caribe.

Esta operación se llevó a cabo el 16 septiembre de este año y, al parecer, la lancha estaba transportando droga. El presidente Gustavo Petro trajo a colación este suceso porque en la embarcación había un colombiano.

El antecedente de Carranza se remonta al 2016

“EE. UU. destruyó una familia de pescadores”, afirmó el mandatario al mencionar que el colombiano fue identificado como Alejandro Andrés Carranza Medina: “No tenía vínculos con el narco y su actividad diaria era pescar”.

Carranza estuvo vinculado a un caso de abril de 2016, hace casi una década. Junto a cinco uniformados, lo capturaron por la desaparición y hurto de más de 200 armas de fuego. Al parecer, fueron entregadas al grupo criminal Los Pachenca a cambio de dinero.

Los capturados fueron identificados como Álvaro Javier Mejía Hernández, Robinson Alexander Guerrero Tunjo, Víctor Manuel Moreno Romo, Luis Alberto Márquez Soto y Jenifer Johana Mendoza Gómez. Además, se supo que Carranza se hacía llamar ‘Coroncoro’.

Familia está a la espera de confirmar su fallecimiento

La muerte de este hombre ha hecho eco y un familiar habló con La FM. Los allegados viven en el barrio Cardonales de Gaira, zona rural de Santa Marta. En la casa viven su papá, mamá, hermanos, sobrinos y tres hijos.

Lisbeth Pérez Carranza, sobrina del pescador, afirmó que Carranza Medina siempre se ha dedicado a la pesca. Sin embargo, la familia no supo nada más de él desde hace semanas.

“Ninguna autoridad ha venido. No sabemos nada y queremos que se esclarezca lo que está pasando (…) Él sale a pescar y dura varios días en regresar a la casa. Eso fue a finales de septiembre. Desde ahí no hemos tenido comunicación”, contó.

La familia está a la espera de que se confirme si el pescador efectivamente estaba en la lancha: “La verdad nosotros no sabemos si es él. Pedimos que nos aclaren, pruebas que demuestren que es él”.

 

