Fuerte sismo se sintió en Chocó este viernes 11 de septiembre: esta fue su magnitud

Un sismo de magnitud 4.5 se registró este viernes 11 de septiembre de 2026 a las 11:42 hora local en el departamento del Chocó, según el informe del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El movimiento telúrico tuvo como epicentro la zona cercana al municipio de Istmina, Chocó, con una profundidad de 41 kilómetros y coordenadas de localización 4.42°, -76.72°.

Entre las poblaciones más próximas al punto de origen se encuentran Sipí (Chocó), ubicado a 27 km, así como Trujillo y El Dovio, en el departamento del Valle del Cauca, a 50 km y 55 km respectivamente.

Hasta el momento, la entidad ha contabilizado 61 reportes de ciudadanos que sintieron el temblor en distintas partes de la región. Las autoridades locales de gestión del riesgo realizan los monitoreos correspondientes para evaluar si se presentaron afectaciones en la infraestructura o personas lesionadas.