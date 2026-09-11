Tres jóvenes cayeron en un campo minado en Tibú: habló el papá de uno de los sobrevivientes

Tres jóvenes resultaron afectados tras caer en un campo minado durante las últimas horas en zona rural de Tibú, Norte de Santander.

Entre las víctimas se encuentra un joven de 19 años, quien sobrevivió a la explosión, pero sufrió heridas de gravedad que mantienen en riesgo su vida.

Joven resultó herido de gravedad tras caer en un campo minado en Tibú

De acuerdo con el testimonio entregado por su padre, el joven se encontraba realizando sus labores cuando, alrededor de las 2:00 de la tarde, pisó una mina antipersonal.

Mi hijo de 19 años iba a concluir con su labor tipo 2 de la tarde y ha pisado una mina que casi acaba con su vida.

El otro drama comenzó después de la explosión, pues aunque el joven fue llevado inicialmente a un centro médico en Tibú, su traslado hacia Cúcuta se retrasó durante varias horas.

Víctima de mina antipersonal esperó 24 horas para poder ser atendido

Según contó el padre, los familiares recibieron como explicación que las condiciones de seguridad en la zona impedían realizar de inmediato el traslado del joven.

Pasaron casi casi las 24 horas para poderlo trasladar a Cúcuta porque no se podía por un grupo subversivo al margen de la ley.

Finalmente, el joven logró ser trasladado a Cúcuta, donde continúa recibiendo atención médica y requiere una intervención quirúrgica urgente.

Su padre aseguró que actualmente permanece en una condición crítica y que su familia teme por su vida.

Se debate entre la vida y la muerte. Necesita una operación urgente.

Padre del joven impactado por una mina antipersonal pidió ayuda al Gobierno

La situación llevó al padre del joven a hacer un llamado al Gobierno nacional para que se fortalezca la protección de las comunidades que trabajan en las zonas rurales afectadas por el conflicto.

Hoy le pido al Gobierno colombiano que apoye al campesino. El campesino no tiene la culpa de nada.

El hombre aseguró que quienes viven y trabajan en el campo muchas veces desconocen los riesgos que pueden encontrar durante sus actividades cotidianas.