VIDEO | Se le cayó la mentira a un ladrón que iba como si nada en una moto por Bogotá

La tecnología de drones se ha convertido en una herramienta clave para las autoridades, permitiendo una supervisión más efectiva durante los operativos.

Los drones proporcionan una visión panorámica que complementa el trabajo en tierra, facilitando la identificación de situaciones sospechosas y optimizando los recursos humanos desplegados en puestos fijos y móviles.

Dron delató al criminal

Esta estrategia demostró su efectividad cuando un hombre fue capturado en la localidad de Ciudad Bolívar, sur de Bogotá, tras ser sorprendido conduciendo una motocicleta con documentación irregular.

El operativo se desarrolló en el marco de las estrategias de patrullaje rutinario que las autoridades adelantan en diferentes sectores de la ciudad.

Durante el procedimiento, los uniformados le solicitaron al ciudadano la documentación del vehículo en el barrio Altos de la Cruz. Al realizar la verificación sobre el origen y la legalidad de la moto, detectaron irregularidades que confirmaron las sospechas.

Preocupación por robo de motos

La revisión permitió establecer que la motocicleta había sido reportada como robada y presentaba alteraciones en sus elementos de identificación. El capturado deberá enfrentar cargos por los delitos de receptación y falsedad marcaria.

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A mediados de junio, el concejal Julián Sastoque presentó un balance en torno al robo de motocicletas. Tomando como referencia el periodo de enero a mayo de 2026, este crimen aumentó en un 64.2 % con respecto a la misma franja del año anterior.

Los números están respaldados en el Sistema de Información Estadística Delincuencial y Contravencional de la Policía, la cual precisa que en las noches se ha dado gran parte de los sucesos: 6.2 % los lunes, un 6.3 % los martes, un 8.1 % los miércoles, un 6.3 % los jueves y un 7.1 % los viernes. En total, se dieron un 40.4 % de los crímenes.