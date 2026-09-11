Habitante de calle creó su propio "apartamento" debajo de un puente en Bogotá: tenía colchones y muebles

Debajo del puente de la calle 170 con carrera 15, en la localidad de Usaquén, un habitante de calle había acondicionado una estructura improvisada como si fuera su propia vivienda.

En el lugar se acumulaban colchones, muebles, ropa, utensilios de cocina, basura y diferentes elementos personales, que poco a poco fueron ocupando el espacio público.

¿Qué encontraron las autoridades en la "vivienda" ambientada por el hombre?

Durante una intervención realizada en la zona, cerca de 40 funcionarios de diferentes entidades distritales participaron en el operativo.

La Secretaría Distrital de Seguridad, el IDU, la Alcaldía Local de Usaquén, la Policía, el DADEP, la UAESP y Aguas de Bogotá hicieron parte de la jornada.

En total, fueron desmontadas cuatro estructuras no convencionales y se retiraron aproximadamente seis toneladas de residuos. Pero las autoridades también encontraron otros elementos que llamaron la atención.

En medio de las labores fueron ubicados objetos relacionados con el consumo de estupefacientes y se incautaron dos machetes y un celular.

"Apartamento" creado por un habitante de calle era blanco de críticas de la comunidad

La ocupación del espacio no solo estaba relacionada con la acumulación de objetos. De acuerdo con las autoridades, en este punto existían quejas ciudadanas por situaciones como hurtos, venta y consumo de estupefacientes y acumulación de residuos.

El panorama había generado una sensación de inseguridad entre algunos transeúntes, al punto de que algunas personas preferían evitar pasar por este lugar.

Con el retiro de las estructuras, las autoridades buscan recuperar el espacio para el uso de la ciudadanía y mejorar las condiciones de seguridad y convivencia.

¿Qué pasó con el habitante de calle que habitaba ese espacio?

En el lugar permanecía un habitante de calle que, según la información entregada por las autoridades, ya había recibido en varias oportunidades ofertas de atención por parte de Integración Social.

Entre las alternativas ofrecidas se encuentran los hogares de paso y el acompañamiento psicosocial, con el propósito de brindar atención a las personas que permanecen en este tipo de espacios.