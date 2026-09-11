Santiago Buitrago estuvo a metros de ganar la etapa 19 en la Vuelta España: así se le escapó la victoria

La alta montaña malagueña coronó este viernes al irlandés Eddie Dunbar (Pinarello Q36.5) como el gran vencedor de la decimonovena etapa de la Vuelta a España 2026, un maratoniano recorrido de 210,8 kilómetros entre Vélez-Málaga y la dura cima de Peñas Blancas, en Estepona.

Dunbar supo gestionar sus fuerzas en el ascenso final para imponerse con autoridad, frustrando las aspiraciones del colombiano Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious), quien cruzó la línea de meta en la segunda posición tras un agónico esfuerzo.

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La jornada, catalogada como el inicio del bloque decisivo de la ronda española, estuvo marcada por un ritmo frenético desde el banderazo de salida en Vélez-Málaga. Múltiples movimientos y ataques en los primeros kilómetros permitieron fraguar una fuga numerosa que integró a hombres importantes de la montaña y cazadores de etapas.

A medida que la carrera adentró su terreno por los puertos de segunda categoría —el Puerto de las Abejas y el Puerto del Viento— y encaró la temida ascensión final de primera categoría a Peñas Blancas (18,7 kilómetros al 6,5%), el grupo de favoritos comenzó a jugar sus cartas. El ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) intentó dinamitar la carrera desde lejos, obligando a los equipos de los gallos a asumir el control del ritmo.

En los metros finales del coloso andaluz, Buitrago lanzó un potente ataque que seleccionó la cabeza de carrera, pero Dunbar reaccionó con inteligencia, midió sus fuerzas y remató en los metros decisivos para alzar los brazos en solitario.

En la lucha por la clasificación general, Enric Mas (Movistar Team) defendió con solvencia el maillot rojo de líder, controlando los movimientos de sus principales rivales, Primož Roglič y Felix Gall, a las puertas del cierre de la competición.