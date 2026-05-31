Conozca las recomendaciones de la Registraduría para votar este 31 de mayo

La Registraduría Nacional del Estado Civil emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto de manera ágil y efectiva este 31 de mayo. La entidad aconsejó verificar previamente el lugar de votación, tomar nota de la información y acudir temprano a los puestos habilitados en todo el territorio nacional.

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La entidad informó que los ciudadanos pueden consultar con anticipación el puesto, la dirección y la mesa de votación a través del chatbot institucional, la aplicación gratuita aVotar (disponible en Google Play y App Store) y el portal web de la Registraduría, mediante la opción “Consulta lugar de votación”.

La jornada electoral comenzará a las 8:00 a. m. y finalizará a las 4:00 p. m. Por esta razón, la entidad recomendó llegar con suficiente tiempo para evitar contratiempos durante el proceso. Asimismo, recordó que está prohibido el uso del celular dentro del puesto de votación.

¿Qué documento es válido para votar en las elecciones presidenciales de 2026?

La Registraduría reiteró que el único documento válido para sufragar es la cédula de ciudadanía. Los votantes podrán identificarse con la cédula amarilla con hologramas o con la cédula digital, ya sea en su versión física o presentada desde un dispositivo móvil.

Una vez el jurado de votación entregue la tarjeta electoral, el ciudadano deberá dirigirse al cubículo para marcar de manera secreta la opción de su preferencia. La entidad indicó que los electores también pueden utilizar su propio esfero o bolígrafo para diligenciar la tarjeta electoral.

En caso de cometer un error al momento de marcar, el votante deberá devolver la tarjeta al jurado y solicitar una nueva. El jurado procederá a anular la primera tarjeta y entregará otra para garantizar el ejercicio efectivo del derecho al voto.

¿Cómo se debe marcar la tarjeta electoral para que el voto sea válido?

Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, la tarjeta electoral fue diseñada para facilitar la votación. Tiene tamaño carta, fondo gris y espacios suficientes entre las fórmulas presidenciales con el fin de evitar votos nulos.

Para votar correctamente, los ciudadanos deben identificar la fórmula presidencial de su preferencia y marcar una sola opción dentro de la zona de marcación utilizando una equis (X) o cualquier otro signo. En caso de optar por el voto en blanco, deberán marcar únicamente la casilla destinada a esta alternativa.

La entidad explicó que la tarjeta electoral incluye las fotografías, nombres y apellidos de los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, así como los logos o símbolos de las agrupaciones políticas, lo que permite una identificación más sencilla de cada opción en el tarjetón.

Además de participar en la elección del presidente y vicepresidente para el periodo 2026-2030, los ciudadanos que voten recibirán el certificado electoral. Este documento otorga beneficios como descuentos del 10 % en determinados trámites, media jornada de descanso compensatorio remunerado, rebajas en el tiempo de prestación del servicio militar obligatorio, preferencias en procesos de admisión educativa y oportunidades de acceso a beneficios ofrecidos por el Estado.

Finalmente, el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, aseguró que existen todas las garantías para el desarrollo de la jornada electoral e hizo un llamado a la ciudadanía para acudir masivamente a las urnas y participar en la elección presidencial de 2026.