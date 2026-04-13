Solo el 19% de las aeronaves de la FAC están aseguradas: alertan tras tragedia del Hércules

La Contraloría General de la República encendió las alarmas sobre la gestión del riesgo en el sector defensa tras confirmar que la aeronave tipo C-130 Hércules, matrícula FAC 1016, accidentada el pasado 23 de marzo de 2026 en Puerto Leguízamo (Putumayo), no contaba con una póliza de seguro vigente al momento del siniestro.

El accidente, en el que fallecieron 69 militares, ahora suma un componente crítico desde el punto de vista fiscal: la ausencia de aseguramiento limita la transferencia del riesgo y obliga al Estado a asumir directamente los costos económicos derivados del hecho, incluidas eventuales indemnizaciones.

De acuerdo con el organismo de control, esta situación expone el patrimonio público, al no existir un respaldo financiero que permita cubrir los impactos del accidente. En términos prácticos, esto significa que cualquier compensación o reparación deberá salir directamente de recursos del Estado.

Además, la Contraloría advirtió su preocupación por las implicaciones que esto puede tener en la protección económica de los tripulantes y sus familias, en casos de siniestros de alto impacto como el ocurrido en Putumayo.

Solo el 19 % de las aeronaves están aseguradas

Uno de los hallazgos más preocupantes del informe es que actualmente solo el 19 % de las aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana cuentan con algún tipo de aseguramiento, lo que evidencia una brecha significativa en la cobertura de riesgos.

Según el análisis, esta situación no es aislada, sino que responde a debilidades estructurales en la gestión del riesgo, incluyendo:

Subestimación del riesgo en aeronaves en zonas de operación.

Sobreestimación en equipos con menor exposición.

Falencias en la asignación eficiente de recursos para seguros.

Más presupuesto, pero insuficiente.

Aunque el presupuesto del sector defensa ha aumentado en los últimos años, la Contraloría advierte que ese crecimiento no ha sido suficiente para cubrir necesidades clave como:

Mantenimiento de aeronaves

Modernización tecnológica

Reposición de equipos

Fortalecimiento de la gestión del riesgo

El informe señala que el alto peso del gasto de funcionamiento frente a la inversión ha limitado la capacidad de respuesta estructural del sector.

Advertencia de crisis estructural

El organismo también alertó sobre riesgos más amplios que afectan la sostenibilidad del sector defensa, entre ellos:

Rezago en inversión en tecnología e innovación

Pasivos pensionales que podrían superar los $140 billones

Restricciones presupuestales que afectan la operación

En este contexto, la Contraloría hizo un llamado urgente a fortalecer las políticas de aseguramiento, priorizar la inversión y adoptar medidas estructurales que permitan garantizar la seguridad operacional y la protección de los activos estratégicos.

Finalmente, el ente de control anunció que continuará con las actuaciones de vigilancia fiscal sobre este caso, con el objetivo de evaluar integralmente lo ocurrido y evitar que se repitan situaciones que comprometan los recursos públicos y la seguridad del personal militar.

El accidente del Hércules FAC 1016 no solo deja una tragedia humana, sino que abre un debate de fondo sobre la forma en que el país gestiona los riesgos en uno de sus sectores más estratégicos.