Tengo cuatro meses tratando que el señor de la UNP me conteste el teléfono: senador Jairo Castellanos

El jueves en la tarde el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos fue atacado a tiros y dos de los escoltas fueron asesinados en la vía entre Fortul y Tame, en el departamento de Arauca. En diálogo con Noticias RCN, el congresista habló del ataque y aseguró que intentó comunicarse con la Unidad Nacional de Protección hace meses.

"Yo llevo tratando de que el señor de la UNP me conteste el teléfono hace cuatro meses, llevo tres meses rogándole al subdirector que por favor me atiendan una llamada. Yo hago política en las regiones, yo no soy influencer ni soy un tiktoker para ponerme hacer política en un apartamento, en una casa, soy un hombre de región, de territorios".

Añadió que luego del atentado, recibió las llamadas del director de la UNP, Augusto Rodríguez y del subdirector Miguel Ángel Quiroga.

"Ya llamaron, ahora sí todos aparecieron, un poquito tarde. Ya aparecieron, ya se han comunicado, Augusto y Miguel. Cero rencor, que sea lo que mi Dios y la Virgen destinen, que nosotros estamos abrazando a las familias, acompañándolos en el dolor es mi tarea por ahora".

Afirmó que hacer política en la región en los territorios se ha vuelto peligroso. "Nos va a tocar a todos volvernos influencer, tiktokers, payasos, mimos, para poder hacer política y yo no soy eso, esa no es mi esencia, nunca me van a ver payaseando en las redes sociales, soy un tipo tranquilo que trata de recoger las regiones y llevando las voces de los más débiles y encontrarse uno con esta tragedia que nos enluta hoy a estas dos familias es muy complicado".

Al menos 20 hombres atacaron esquema de seguridad del senador Castellanos

El senador Castellanos dijo que espera que las investigaciones esclarezcan las razones de la masacre "cobarde y vil" de sus dos escoltas. Afirmó que 20 hombres atacaron la caravana y la impactaron al menos 400 veces.

"20 guerrilleros atacando dos muchachos dentro de un carro. Que lo único que hacen es tratar de salvaguardar la vida de uno (...) lo lleva a uno a pensar y a analizar qué pudo haber pasado, a qué se debió, cuáles fueron los motivos del ataque con tanta sevicia. El carro tiene más de 400 impactos para asesinar a dos muchachos que se levantan todos los días a trabajar, a cuidarlo a uno a estar pendiente se su seguridad".

"Esos dos muchachos pues hacían parte ya de nuestra familia": senador Castellanos

Los escoltas, identificados como Esmely Manrique Valencia y Wilmer Leal, llevaban varios años trabajando con Castellanos. Expresó su dolor por perder a quienes consideraba como de su familia y la manera en la que fueron asesinados.

“Wilmer llevaba conmigo 10 años y Manrique dos. Viendo crecer mis hijos, estando cada vez más cerca de toda la gente del círculo familiar, prácticamente se convierten en unos hijos más y esto es una tragedia para nosotros como familia, pero también para su familia”,

El congresista afirmó que las esposas de sus escoltas están embarazadas de seis y nueve meses. “Llegar a la casa de Wilmer y encontrar una mujer embarazada de seis de seis meses destruida. Salgo de ahí, me voy para donde la esposa de Manrique y me encuentro una mujer embarazada con 9 meses que se ha quedado esperando a que Manrique llegara el lunes”.

Añadió que había sido víctima de ataques políticos pero este fue "desmedido" y se sale de cualquier ideología y razón política. "¿Dónde está el objetivo político? No entiende uno. Se queda uno con el dolor de las familias (...) Este es un país que estamos en una escala de violencia cada vez más inhumana".