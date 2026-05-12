Stephan Lochbühler es el nuevo presidente de CCI France Colombia

El empresario asume el liderazgo con el objetivo de fortalecer la inversión binacional y potenciar a las más de 330 empresas afiliadas a esta centenaria organización.

¿Quién es Stephan Lochbühler, el nuevo presidente de la CCIFC?

Para entender el rumbo que tomará la institución, es fundamental conocer la trayectoria de quien ahora toma el timón. Stephan Lochbühler es un empresario francés que ha forjado su carrera en territorio colombiano desde el año 2003. Durante más de dos décadas, ha demostrado un notable olfato para los negocios y una gran capacidad de adaptación en diversos sectores de la economía nacional.

Su experiencia abarca desde la importación de materias primas y maquinaria especializada (iniciativa que lidera desde 2008) hasta el competitivo sector gastronómico. En 2019, Lochbühler incursionó con éxito al invertir en una reconocida cadena de panaderías de tradición francesa. Su visión de expansión lo llevó en 2023 a ampliar su portafolio hacia la industria panificadora, enfocándose en la producción de hojaldres y panes congelados de alta gama. En la actualidad, se desempeña como gerente general de las compañías GDM Equipos y Pan Arte - Magnifique.

Retos estratégicos para las relaciones colombo-francesas

La llegada de Lochbühler a la presidencia de la Junta Directiva marca el inicio de una nueva etapa para la Cámara. El actual contexto económico exige un liderazgo dinámico que logre conectar las necesidades del ecosistema empresarial colombo-francés con oportunidades reales de crecimiento.

La consolidación institucional y la capacidad de adaptación frente a los desafíos del mercado global serán determinantes durante el período 2026-2028. La tarea principal será mantener la estabilidad de los negocios existentes mientras se fomenta la llegada de nueva inversión extranjera al país.

El plan de acción y la nueva propuesta de valor empresarial

Con la mirada puesta en el futuro, el nuevo directivo tiene clara su hoja de ruta. Durante su nombramiento, enfatizó que el foco de su gestión estará en la creación de valor tangible para todos los miembros de la red.

Estamos en un momento muy interesante para la CCIFC. Este año cumplimos 109 años (...) Es una etapa de consolidación en medio de un entorno económico retador, y para seguir creciendo vamos a trabajar en varios ejes estratégicos, con un enfoque claro en la propuesta de valor para nuestros afiliados, tanto por tamaño de empresa como por sector

Afirmó Lochbühler.

Para lograr este objetivo, la nueva administración implementará:

Creación de nuevos comités : Espacios de diálogo y acción diseñados para resolver problemáticas específicas de cada industria.

: Espacios de diálogo y acción diseñados para resolver problemáticas específicas de cada industria. Segmentación estratégica : Apoyo diferenciado entendiendo que las necesidades de una pyme no son las mismas que las de una corporación multinacional.

: Apoyo diferenciado entendiendo que las necesidades de una pyme no son las mismas que las de una corporación multinacional. Articulación bilateral: Fortalecimiento del rol de la Cámara como puente indispensable entre los gobiernos y el sector privado de Colombia y Francia.

El peso histórico de la Cámara de Comercio de Francia en Colombia

No se trata de una institución menor. Fundada en 1917, la CCIFC es la cámara de comercio binacional más antigua de Colombia. Con sedes operativas en Bogotá y Medellín, representa hoy a más de 330 empresas afiliadas.

Además de su peso local, la Cámara es un eslabón crucial a nivel internacional. Forma parte de la red global de CCI France International, un gigante que agrupa a 125 cámaras en 95 países y conecta a más de 35.000 empresas alrededor del mundo. Su relevancia en Colombia se consolida aún más al ser miembro fundador de iniciativas de vanguardia como French Tech Bogotá y Eurocámaras, posicionándola no solo como un actor comercial, sino como un motor de innovación y desarrollo tecnológico en el país.