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VIDEO| Pelea a palos entre jeques e hinchas tras juego de Al-Nassr vs. Al Hilal

Al-Nassr dejó escapar el título y terminó en batalla en tribunas entre jeques e hinchas: video.

video pelea jeques hinchas al nassr cristiano ronaldo
Foto: X Captura pantalla Futgol 360 y AFP

Noticias RCN

mayo 12 de 2026
07:28 p. m.
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La frustración por el empate de Al-Nassr ante Al Hilal terminó en violentos incidentes en las tribunas de Riad. El equipo de Cristiano Ronaldo dejó escapar el título de la liga saudí tras un autogol en el tiempo de descuento y, minutos después, una pelea entre hinchas y jeques árabes quedó registrada en video.

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El encuentro terminó 1-1 luego de que el arquero Bento marcara en propia puerta en el octavo minuto de adición. El resultado aplazó la consagración del equipo de CR7 y provocó tensión dentro y fuera del estadio.

¿Qué pasó en la pelea entre jeques e hinchas de Al-Nassr?

Las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales muestran un enfrentamiento inusual en uno de los sectores VIP del estadio. Un grupo de aficionados de Al Hilal lanzó palos y objetos contra varios jeques ubicados en los palcos destinados a dirigentes e invitados de Al-Nassr.

La reacción no tardó. Algunos de los hombres vestidos con túnicas tradicionales tomaron bastones y respondieron a los ataques desde el otro lado del vidrio de separación.

La escena se volvió aún más tensa cuando uno de los involucrados grabó a los hinchas con su teléfono celular, situación que aumentó la molestia en las tribunas.

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El episodio se produjo inmediatamente después del empate que silenció a los aficionados locales. Hasta ese momento, Al-Nassr se estaba coronando campeón y Cristiano Ronaldo se encaminaba a conquistar un título en el fútbol saudí.

¿Cómo quedó Al-Nassr en la pelea por el título?

El empate dejó abierta la definición del campeonato saudí. Al-Nassr mantiene una ventaja de cinco puntos sobre Al Hilal, aunque su rival todavía tiene dos partidos pendientes por disputar.

El equipo de Cristiano Ronaldo jugará su último encuentro el próximo 21 de mayo frente a Damac, nuevamente en condición de local. Mientras tanto, Al Hilal deberá enfrentar a Neom y posteriormente visitar a Al Feiha con la obligación de ganar ambos compromisos para mantener opciones matemáticas.

En caso de igualdad en puntos, el título quedaría en manos de Al Hilal por ventaja deportiva en los enfrentamientos directos.

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Pese al duro golpe, Al-Nassr aún podría cerrar la temporada con celebraciones. Además de seguir dependiendo de sí mismo en la liga, el club también disputará la final de la Champions League II de Asia frente a Gamba Osaka en Riad.

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