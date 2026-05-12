“Esperamos que sea realidad": Pacientes Colombia sobre designación de Drogas la Rebaja como gestor farmacéutico

Buscando “ofrecer una atención oportuna, integral y de calidad”, que garantice el acceso efectivo al “derecho fundamental a la salud” de sus pacientes, la Nueva EPS anunció que Drogas La Rebaja servirá como gestor farmacéutico en los municipios de Ibagué, Girardot y Soacha.

13.000 usuarios recibirán sus medicamentos en las sedes indicadas de La Rebaja a partir del 12 de mayo en Girardot; otros 30.000 podrán reclamarlas, a partir del 13 de mayo, en Ibagué, y 27.000 más se verán beneficiadas en Soacha, a partir del 19 de mayo.

El piloto, sin embargo, sería en Ibagué, del 12 al 19 de mayo, como explicó el vocero de Pacientes Colombia, Denis Silva, en diálogo con Noticias RCN:

“Nosotros rogamos que, efectivamente, lo de Drogas La Rebaja sea una realidad, pero, desde el 2023, el señor presidente viene hablando de lo mismo. La primera vez que hablaron del tema fue en Aracataca, cuando se anunció el proyecto de ley. Cada vez que la crisis de medicamentos toca fondo nos hablan de La Rebaja y, ahora, nos dicen que del 12 al 19 de mayo se hará un piloto en Ibagué”.

Pacientes se mantienen escépticos sobre Drogas La Rebaja como gestor farmacéutico:

Aunque Pacientes Colombia se mostró a la expectativa tras el anuncio realizado por el interventor de la Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, advirtió que hay tres puntos a tener en cuenta sobre el rol de Drogas La Rebaja como gestor farmacéutico:

“1. Drogas La Rebaja está intervenida y ha perdido más de 160.000 millones durante el proceso, 2. Para constituirse como gestor farmacéutico, para ser dispensador de medicamentos, tiene que estar habilitada y, 3. Si la Nueva EPS no tiene plata ¿cómo se va a constituir como gestor farmacéutico? Nos gustaría que fuera una realidad, pero dudamos bastante de ello”.

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Silva indicó que no espera que sea una solución definitiva, pero en la tarea monumental que se avecina para Drogas La Rebaja, como nuevo gestor farmacéutico:

“Tiene que tener un software especial para el reporte, un inventario lo suficientemente robusto para poder dispensar los medicamentos y ¿será que Nueva EPS le va a pagar a Drogas La Rebaja? ¿O va a hacer como con el Instituto Nacional de Cancerología, que no le pagan, pero tampoco le permiten cerrar los servicios de salud?”.