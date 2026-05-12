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Ladrones se hicieron pasar como policías para cometer millonario robo en joyería de Bogotá

Utilizando prendas alusivas a la SIJIN, se llevaron un botín de alta cantidad.

Robo en joyería de Bogotá.
Robo en joyería de Bogotá.

Noticias RCN

mayo 12 de 2026
07:35 p. m.
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La Policía informó que a una joyería en el centro de Bogotá ingresaron tres hombres con chaquetas que aparentaban ser de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN).

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Esta habría sido la fachada para cometer el millonario robo. Los delincuentes realizaron varios disparos y lesionaron a dos personas. Tras lograr su cometido, los tres ladrones escaparon y las autoridades se encuentran investigando.

Robo se acercó a los $10 millones

Teniendo en cuenta las prendas que tenían, los trabajadores de la joyería no sospecharon sobre sus verdaderas intenciones. De acuerdo con lo mencionado por La FM, una de las personas heridas fue el propietario, quien se habría resistido al crimen.

Se estima que los delincuentes se apropiaron de un botín que se acerca a los 10 millones de pesos. Aunque se supo que durante el escape, uno de ellos resultó herido producto de un disparo.

Inseguridad en Bogotá: esto dicen las cifras

Cifras del Distrito apuntan que a lo largo del primer trimestre de 2026, se presentaron 947 hurtos a comercio en Bogotá. Lo cierto es que la tendencia ha ido a la baja, dado que enero cerró con 340 y en marzo ocurrieron 296 reportes.

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No obstante, es importante mencionar que hubo 197 robos que no fueron localizados. El resto se presentaron mayormente en Usaquén, Suba, Engativá, Chapinero, Puente Aranda y Teusaquillo.

Los robos son la principal preocupación de los ciudadanos. Sin ir más lejos, los atracos callejeros son el problema que más los aqueja, según los resultados de la encuesta de percepción ciudadana Bogotá Cómo Vamos 2025.

Seguido a este, alertan la drogadicción, asaltos a casas o apartamentos, presencia de pandillas, robos a tiendas o negocios, robo de carros, trágico de drogas, vandalismo y asesinatos.

Lo más preocupante, sin duda, es que la percepción de inseguridad alcanzó números históricos. Con un 43 %, llegó a registros que no se veían desde 2008.

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