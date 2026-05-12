OJO: Invima pide no comprar estos productos para el dolor por riesgo para la salud

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, emitió las alertas sanitarias 124 y 125 de 2026 por la comercialización ilegal de los productos Dolormax y Dolormax Ultra Forte en Colombia. Según la entidad, ambos productos son fraudulentos, no cuentan con registro sanitario vigente y representan posibles riesgos para la salud de los consumidores.

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De acuerdo con la información oficial, los productos son promocionados como tratamientos para migraña, lumbagos, osteoporosis, artritis, fracturas, inflamación, dolor muscular, artrosis, tendinitis y fibromialgia. Sin embargo, el Invima aclaró que estas propiedades terapéuticas no están aprobadas por la autoridad sanitaria.

La entidad señaló además que los productos supuestamente fueron elaborados por “Center Homeopatic Bogotá”, establecimiento del cual no se encontró información. También indicó que el registro sanitario RSADI812151 que aparece en los empaques no corresponde a la nomenclatura utilizada por el Invima y no ha sido otorgado por la entidad.

¿Por qué el Invima considera fraudulentos a Dolormax y Dolormax Ultra Forte?

El Invima explicó que ni Dolormax ni Dolormax Ultra Forte aparecen en sus bases de datos bajo las modalidades de importar y vender o fabricar y vender. Por esa razón, su comercialización en Colombia es ilegal.

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La autoridad sanitaria advirtió que los productos fraudulentos no ofrecen garantías de calidad, seguridad ni eficacia. Además, se desconoce su contenido real, la trazabilidad, así como las condiciones de almacenamiento y transporte. Según la alerta, esta situación puede poner en riesgo la salud de quienes los consuman.

El organismo también recordó que este tipo de productos suele comercializarse a través de internet, redes sociales y cadenas de WhatsApp, utilizando afirmaciones engañosas sobre supuestos beneficios para distintas enfermedades o dolores crónicos.

¿Qué deben hacer las personas que estén consumiendo Dolormax?

El Invima pidió a la ciudadanía abstenerse de adquirir o consumir estos supuestos medicamentos. En caso de estar usando alguno de estos productos, recomendó suspender inmediatamente su consumo debido a los posibles riesgos sanitarios asociados.

La entidad también solicitó reportar cualquier evento adverso relacionado con estos productos y denunciar los lugares o canales donde estén siendo comercializados. Además, reiteró la importancia de verificar siempre el registro sanitario.