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¿Por qué Trump será sometido a estrictos exámenes médicos y dentales?

El presidente de Estados Unidos acudirá el próximo 26 de mayo al Centro Médico Militar Walter Reed.

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Foto: AFP

Noticias RCN

mayo 12 de 2026
02:49 p. m.
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La salud del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vuelve a estar en el centro de la atención pública luego de que la Casa Blanca confirmara que el mandatario se someterá a nuevas evaluaciones médicas y dentales el próximo 26 de mayo en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed.

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El anuncio se produce en medio de la constante insistencia de Trump sobre su buen estado físico y mental, tema sobre el que suele pronunciarse incluso sin ser consultado públicamente.

¿Por qué Trump será sometido a estrictos exámenes médicos y dentales?

Según informó la Casa Blanca a través de un comunicado oficial, el mandatario acudirá al reconocido hospital militar para realizarse “las evaluaciones médicas y dentales anuales de rutina” como parte de su atención preventiva regular de salud.

La noticia ha generado atención debido a la edad del presidente republicano, quien cumplirá 80 años en junio y actualmente es la persona de mayor edad en ejercer la presidencia de Estados Unidos.

En octubre pasado, Trump ya se había sometido a su segundo chequeo médico de 2025. Después de esa revisión, aseguró que una resonancia magnética practicada durante la visita mostró que su salud cardiovascular era “excelente”.

Sin embargo, en varias apariciones públicas recientes el mandatario ha sido visto con moretones visibles en la mano derecha, algunos de ellos cubiertos con maquillaje, situación que ha provocado preguntas y especulaciones sobre su estado de salud.

¿Por qué Donald Trump ha aparecido con moretones en sus manos?

Frente a esto, la Casa Blanca ha explicado que las marcas estarían relacionadas con el consumo de aspirina que Trump toma como parte de un tratamiento “estándar” para el cuidado cardiovascular.

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Aunque desde el entorno presidencial insisten en que se trata de controles médicos preventivos y rutinarios, la nueva visita al Centro Médico Militar Walter Reed vuelve a poner bajo la lupa la condición física del mandatario estadounidense en medio de su actividad política y pública.

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