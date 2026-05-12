Video | Así le robaron una camioneta Toyota a un conductor frente a un conjunto en Colina Campestre

Un nuevo caso de inseguridad quedó registrado en video en el norte de Bogotá. Esta vez, las cámaras captaron el momento exacto en el que delincuentes armados robaron una camioneta Toyota Cross frente a un conjunto residencial en el sector de Colina Campestre.

El hecho ocurrió sobre las 8:27 de la noche y, según se observa en las imágenes, todo sucedió en apenas segundos.

Segundo a segundo: así fue el robo a una camioneta en Bogotá

La camioneta llega hasta la entrada del conjunto para dejar a una mujer y, justo cuando ella desciende del vehículo, aparece otro carro que se estaciona al lado.

Del automóvil bajan dos hombres armados. Uno de ellos se dirige rápidamente hacia la puerta del copiloto, desde donde acababa de bajarse la mujer, y apunta directamente contra el conductor. Mientras tanto, el segundo delincuente abre la puerta del conductor para obligarlo a salir de la camioneta.

En el video se alcanza a ver cómo la mujer se percata de lo que ocurre y voltea a mirar la escena, mientras ambos delincuentes continúan intimidando con armas tanto al conductor como a ella.

Segundos después, los asaltantes bajan al conductor de la Toyota Cross y mantienen las amenazas mientras completan el robo. Uno de los hombres se sube a la camioneta y el otro regresa al vehículo en el que llegaron para apoyar el crimen.

Posteriormente, ambos automotores arrancan del lugar y desde ese momento no se conoce el paradero de la camioneta.

Van más de 700 casos reportados como robados en Bogotá

El caso vuelve a generar preocupación entre los habitantes de Bogotá por el robo de vehículos, especialmente camionetas de alta gama.

Aunque las autoridades aseguran que este delito ha disminuido en un 31 %, ciudadanos y víctimas siguen denunciando hechos violentos incluso frente a conjuntos residenciales y zonas transitadas de la capital.

De acuerdo con las cifras conocidas, este año ya se han reportado 730 vehículos robados en Bogotá, situación que mantiene la alarma por la inseguridad en distintos sectores de la ciudad