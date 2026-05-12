CANAL RCN
Colombia Video

Video | Así le robaron una camioneta Toyota a un conductor frente a un conjunto en Colina Campestre

Los dos hombres armados interceptaron a las víctimas en cuestión de segundos. El robo quedó grabado en cámaras de seguridad.

Noticias RCN

mayo 12 de 2026
06:52 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un nuevo caso de inseguridad quedó registrado en video en el norte de Bogotá. Esta vez, las cámaras captaron el momento exacto en el que delincuentes armados robaron una camioneta Toyota Cross frente a un conjunto residencial en el sector de Colina Campestre.

Padres encadenaron a su hija y la sometieron a abusos por años en Ibagué: tuvo que abortar dos veces
RELACIONADO

Padres encadenaron a su hija y la sometieron a abusos por años en Ibagué: tuvo que abortar dos veces

El hecho ocurrió sobre las 8:27 de la noche y, según se observa en las imágenes, todo sucedió en apenas segundos.

Segundo a segundo: así fue el robo a una camioneta en Bogotá

La camioneta llega hasta la entrada del conjunto para dejar a una mujer y, justo cuando ella desciende del vehículo, aparece otro carro que se estaciona al lado.

Del automóvil bajan dos hombres armados. Uno de ellos se dirige rápidamente hacia la puerta del copiloto, desde donde acababa de bajarse la mujer, y apunta directamente contra el conductor. Mientras tanto, el segundo delincuente abre la puerta del conductor para obligarlo a salir de la camioneta.

En el video se alcanza a ver cómo la mujer se percata de lo que ocurre y voltea a mirar la escena, mientras ambos delincuentes continúan intimidando con armas tanto al conductor como a ella.

Segundos después, los asaltantes bajan al conductor de la Toyota Cross y mantienen las amenazas mientras completan el robo. Uno de los hombres se sube a la camioneta y el otro regresa al vehículo en el que llegaron para apoyar el crimen.

Posteriormente, ambos automotores arrancan del lugar y desde ese momento no se conoce el paradero de la camioneta.

Van más de 700 casos reportados como robados en Bogotá

El caso vuelve a generar preocupación entre los habitantes de Bogotá por el robo de vehículos, especialmente camionetas de alta gama.

Nueva modalidad de robo en parqueaderos de centros comerciales: ¿en qué consiste?
RELACIONADO

Nueva modalidad de robo en parqueaderos de centros comerciales: ¿en qué consiste?

Aunque las autoridades aseguran que este delito ha disminuido en un 31 %, ciudadanos y víctimas siguen denunciando hechos violentos incluso frente a conjuntos residenciales y zonas transitadas de la capital.

De acuerdo con las cifras conocidas, este año ya se han reportado 730 vehículos robados en Bogotá, situación que mantiene la alarma por la inseguridad en distintos sectores de la ciudad

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Lo vieron vendiendo droga en Transmilenio e intentó arriesgar su vida lanzándose a la vía

Bogotá

En Bogotá se han reparado más de un millón de metros cuadrados de vía para tapar huecos

Abuso a menores

Padres encadenaron a su hija y la sometieron a abusos por años en Ibagué: tuvo que abortar dos veces

Otras Noticias

Radamel Falcao García

¿Cuándo vuelve Falcao? Fabián Bustos reveló nuevo parte médico

Fabián Bustos habló del estado de salud de Radamel Falcao en Millonarios. ¿Cómo sigue el 'tigre´?

Finanzas personales

Personas con mascotas sufrirían dura multa por nueva ley en el país: esto deben saber

Esta ley es obligatoria para todos los dueños de perros en la localidad.

Aida Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano quedó eliminada de La Mansión VIP y dejó conmovedor mensaje

Donald Trump

¿Por qué Trump será sometido a estrictos exámenes médicos y dentales?

Invima

OJO: Invima pide no comprar estos productos para el dolor por riesgo para la salud