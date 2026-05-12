Personas con mascotas sufrirían dura multa por nueva ley en el país: esto deben saber

En el marco de la Ley 1801 de 2016 y sus recientes actualizaciones, la tenencia de mascotas en Colombia ha dejado de ser un asunto puramente privado para convertirse en un tema de registro civil obligatorio.

La normativa vigente establece que los propietarios de caninos, especialmente aquellos catalogados bajo condiciones específicas de manejo, deben inscribirlos en el censo oficial de sus respectivas localidades para evitar sanciones legales severas.

El "vínculo de identidad" al que se refieren las autoridades es, en esencia, el registro formal del animal. Este proceso permite a las administraciones municipales tener un control sobre la población canina y, sobre todo, identificar a los responsables en caso de incidentes.

¿Quiénes deben registrarse y cuáles son las multas?

Aunque el censo se recomienda para todos los propietarios, es estrictamente obligatorio para los tenedores de perros de manejo especial (anteriormente llamados potencialmente peligrosos). La falta de este registro se considera una infracción grave contra la convivencia ciudadana.

Las sanciones estipuladas para quienes omitan este paso o incumplan las normas de seguridad (como el uso de bozal y trailla) incluyen:

Multas económicas: Las infracciones tipo 4, que incluyen la falta de registro o el incumplimiento de las pólizas de responsabilidad, pueden ascender a los $523.000 pesos (16 salarios mínimos diarios legales vigentes).

Retención del ejemplar: Si un ciudadano es requerido por la autoridad y el perro no está registrado, la policía puede trasladar al animal a un centro de bienestar animal o refugio oficial hasta que el dueño regularice la situación y pague la multa respectiva.

Costos de albergue: El propietario deberá asumir los gastos de manutención y estadía del animal durante el tiempo que permanezca "detenido" por la autoridad.

Cómo realizar el trámite

Para evitar estas sanciones, los dueños deben acercarse a las alcaldías locales o realizar el trámite a través de las plataformas digitales dispuestas por ciudades como Bogotá (sistema "Ciudadano de Cuatro Patas"). Los requisitos suelen incluir la foto del animal, la copia del carné de vacunación al día y los datos de contacto del responsable.

Este sistema de registro busca no solo sancionar, sino proteger. En caso de pérdida o robo, un animal censado tiene muchas más probabilidades de ser devuelto a su hogar.

Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para que no vean el registro como una carga burocrática, sino como una garantía de convivencia y protección tanto para la mascota como para la sociedad.