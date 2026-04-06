Iván Cepeda asegura que no convocará una Constituyente si queda electo como presidente

El país sigue de cerca la carrera por la Casa de Nariño. El próximo domingo 21 de junio, los millones de colombianos acudirán a las urnas para votar por Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda.

Más de 23 millones de votantes participaron en la primera vuelta. De la Espriella se llevó el primer puesto con 10.361.499 votos y el segundo fue Cepeda con 9.688.361 votos, según el preconteo de la Registraduría.

Iván Cepeda habló en La FM

Son varios los retos que tendrá el próximo presidente de la República, tales como la crisis en el sector salud, el futuro de las relaciones diplomáticas, el déficit fiscal y la violencia en los territorios.

A medida que se acerca el día cero, crece la expectativa por lo que propongan ambos candidatos. El director de La FM, Juan Lozano, conversó acerca de varios puntos con Cepeda.

El candidato del Pacto Histórico señaló que están enfrentadas dos posiciones políticas radicalmente distanciadas. También lanzó duros cuestionamientos contra su contrincante, a quien calificó como una copia de los presidentes Nayib Bukele, de El Salvador; y Javier Milei, de Argentina.

“No lo haré. Buscaré un acuerdo nacional”: Cepeda

En materia económica, dijo que está esperando el llamado del Consejo Gremial para conversar: “Tenemos la mejor disposición (…) Bienvenido el diálogo y envío una voz de aliento a las capas medias”.

Uno de los puntos más álgidos, no de la campaña, sino de la política nacional en el último tiempo, ha sido la Asamblea Nacional Constituyente. Cepeda se refirió para aclarar.

Es un mecanismo para reformar la Constitución, pero la base es que haya un acuerdo para hacer un nuevo pacto. Eso no es posible, no lo concibo si no hay ese acuerdo.

Posteriormente, reveló si la buscaría en caso de quedar electo. “Si me pregunta: ¿Usted va a comenzar su gobierno con la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente? No lo haré. Buscaré un acuerdo nacional”, respondió.