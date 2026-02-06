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Capturan a extorsionistas que tenían azotados a los comerciantes en Bogotá: atemorizantes videos

La captura de ambos delincuentes correspondió a una operación nacional contra la extorsión y el secuestro.

Noticias RCN

junio 02 de 2026
06:46 a. m.
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La Policía puso en marcha la operación Ámbar, la cual se centró en hacerle frente al secuestro y la extorsión a lo largo del territorio.

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Las unidades se desplegaron en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Cundinamarca, Huila, Tolima, Risaralda, Meta, Magdalena y La Guajira.

¿Cuántas capturas dejó la operación en el país?

El propósito fue atacar a las bandas que delinquen en las regiones, tales como Los Helios, Los Selectivos, Oficina de La Costa, Altos de La Virgen, Nueva Generación, Los Pepes, Los Satanás, entre otros.

Asimismo, hubo resultados contundentes contra los frentes Ismael Ruíz y Jorge Suárez Briceño, los cuales hacen parte de las disidencias de las Farc.

El resultado a nivel nacional fue la captura de 134 delincuentes, junto a la incautación de 10 armas de fuego, cuatro proveedores, 105 cartuchos, dos granadas, 13 motocicletas, un vehículo y 10 celulares.

Puntualmente, para el caso de Bogotá, concretamente en el barrio Las Acacías en la localidad de Kennedy, fueron capturados dos miembros de Los Satanás. Ambos estaban detrás de las amenazas a comerciantes, dueños de parqueaderos y lavaderos en la ciudad y en Soacha.

¿Cómo eran las amenazas?

A través de panfletos y mensajes, tenían bajo un ambiente de zozobra a los ciudadanos. Quienes no cumplían con las exigencias económicas de las extorsiones eran víctimas de atentados contra sus locales y ataques de sicariato.

Los dos capturados se hacen llamar alias Jhon y Muelón. La denuncia de las víctimas permitió ponerles punto final a su accionar criminal.

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Tras los allanamientos que permitieron los arrestos, las autoridades revelaron los videos con las amenazas. Uno de los más graves decía lo siguiente: “Ya que no se quisieron reportar por las buenas, aténganse a las consecuencias, ya que empezamos a actuar. Le mataremos a tantas personas inocentes”.

Con respecto a los videos, estos delincuentes aparecían en motocicleta y grabando la fachada de los locales mientras disparaban.

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