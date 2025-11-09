Grave panorama en la vía al Llano: varias familias tuvieron que ser evacuadas

El cierre de la vía al Llano, que ya cumple cinco días, ha generado una situación crítica en la región, afectando no solo el tránsito vehicular, sino también poniendo en riesgo a familias y la economía local.

Grave panorama en la vía al Llano: siguen los trabajos de limpieza

El deslizamiento ocurrido en el kilómetro 18 ha obligado a suspender los trabajos de limpieza debido al peligro inminente de colapso en la vereda Caraza, ubicada en la parte superior de la zona afectada.

La alcaldesa de Chipaque, municipio cercano al área del derrumbe, ha alertado sobre la gravedad de la situación.

La emergencia ha causado además la caída de líneas de alta tensión, dejando sin servicio eléctrico a parte del municipio de Chipaque. Este hecho agrava la situación para los residentes de la zona, que ya enfrentan dificultades por el cierre vial.

“A medida que el concesionario estuvo limpiando la vía, nos encontramos en que se iba corriendo muchísimo el terreno. Se cayeron las líneas de alta tensión, por eso nos encontramos también sin servicio eléctrico, porque parte de esas líneas conducían a la red eléctrica también del municipio de Chipaque. Somos exportadores de hierbas aromáticas, entonces tenemos que ayudar a nuestros campesinos”, detalló la alcaldesa del municipio.

Por el momento, las autoridades mantienen un comité de emergencia para evaluar técnicamente la mejor forma de abordar el derrumbe sin generar repercusiones en las veredas cercanas.

La prioridad es garantizar la seguridad de los habitantes mientras se trabaja en la reapertura de la vía.

Familias afectadas por deslizamiento en la vía al Llano tuvieron que ser evacuadas

Mientras tanto, los esfuerzos se han redirigido a adecuar la vía alterna, conocida como la vía antigua, para que pueda ser habilitada como ruta provisional. Esta medida busca mitigar el impacto del cierre en la movilidad y el comercio de la región.

La situación actual evoca eventos pasados, ya que, según testimonios de los habitantes, hace aproximadamente 40 años se había producido un incidente similar en la zona.

Sin embargo, la magnitud del deslizamiento actual ha sorprendido a la comunidad y alterado significativamente su forma de vida.

Las autoridades continúan monitoreando la situación y trabajando en soluciones que permitan restablecer la conectividad vial, siempre priorizando la seguridad de los residentes y usuarios de la vía.