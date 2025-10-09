CANAL RCN
Colombia

Vía al Llano estará cerrada durante 72 horas por trabajos de mejoramiento

El cierre vial comenzará este miércoles y solo vehículos autorizados podrán transitar.

Foto: Gobernación de Cundinamarca

Noticias RCN

septiembre 10 de 2025
11:37 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Concesionaria Vial Andina, Coviandina, informó este miércoles el cierre total de la variante K18+600 por un espacio de 48 a 72 horas para su adecuación.

¿Cuándo se abrirá la vía al Llano? Esto dijo el Gobernador de Cundinamarca sobre el panorama
RELACIONADO

¿Cuándo se abrirá la vía al Llano? Esto dijo el Gobernador de Cundinamarca sobre el panorama

Según el comunicado, el cierre se realizará para ejecutar labores de inspección de la zona, levantamiento topográfico, mejoramiento de la subrasante y colocación de la carpeta asfáltica en puntos específicos. Coviandina también mencionó la demarcación horizontal, mantenimiento de obras de drenaje superficial y alcantarillas.

“Lo anterior, para una vez concluidas las obras, permitir el paso de manera permanente de todo tipo de vehículos mediante pasos alternos las 24 horas, hasta que se logre habilitar en forma definitiva el corredor principal”, explicó Coviandina.

Cuarto día de cierre en la vía al Llano: sectores productivos paralizados y alza en pasajes
RELACIONADO

Cuarto día de cierre en la vía al Llano: sectores productivos paralizados y alza en pasajes

Sólo vehículos autorizados podrán transitar por la variante K18+600

Coviandina también informó que solamente se permitirá la circulación de los vehículos de la región a través de los puntos de control. “La autorización del paso se dará previa verificación de los listados de vehículos que serán entregados por las Alcaldías Municipales a la Secretaría de Movilidad de Cundinamarca, quien será el enlace con las autoridades de tránsito a lo largo del corredor”, aclaró la concesionaria vial.

Tiquetes aumentaron un 260% por derrumbe en la vía al Llano: es más barato viajar al exterior
RELACIONADO

Tiquetes aumentaron un 260% por derrumbe en la vía al Llano: es más barato viajar al exterior

Estos son los únicos corredores autorizados mientras la vía al Llano está cerrada

Además, Coviandina aclaró a la ciudadanía que mientras se habilita el paso por la vía principal, los únicos corredores autorizados para el tránsito de vehículos para el tránsito entre Bogotá y Villavicencio son la Transversal del Sisga y la vía a Cusiana, que pasa por Sogamoso.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

UNGRD

Primicia | La carta de Olmedo López a la Corte Suprema de Justicia

Indígenas

Denuncian que vocero Emberá estaría impidiendo retorno de 60 niños

Bogotá

“Nuestro restaurante no está cerrado”: Andrés D.C tras la decisión de MinTrabajo de paralizar sus operaciones

Otras Noticias

Ciclismo

Sacudón en la clasificación general de la Vuelta a España: Egan Bernal perdió tiempo en la etapa 17

La etapa 17 de la Vuelta a España trajo un sacudón en la clasificación general: Egan Bernal cedió terreno y otro colombiano tomó la delantera en la tabla.

Cuidado personal

¿Cuál es el peso ideal según la altura de las personas?: esto dicen los expertos

Los especialistas revelaron algunos factores de suma importancia para tener en cuenta en este cálculo.

Estados Unidos

Presidente Trump pidió pena de muerte para sujeto que asesinó a refugiada ucraniana

Masterchef Celebrity Colombia

Finalista de MasterChef Celebrity fue hospitalizada y causa preocupación a sus fans

Dólar

El dólar vuelve a caer en Colombia y toca su nivel más bajo en más de un año: precio de hoy, 10 de septiembre