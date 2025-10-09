Vía al Llano estará cerrada durante 72 horas por trabajos de mejoramiento

La Concesionaria Vial Andina, Coviandina, informó este miércoles el cierre total de la variante K18+600 por un espacio de 48 a 72 horas para su adecuación.

Según el comunicado, el cierre se realizará para ejecutar labores de inspección de la zona, levantamiento topográfico, mejoramiento de la subrasante y colocación de la carpeta asfáltica en puntos específicos. Coviandina también mencionó la demarcación horizontal, mantenimiento de obras de drenaje superficial y alcantarillas.

“Lo anterior, para una vez concluidas las obras, permitir el paso de manera permanente de todo tipo de vehículos mediante pasos alternos las 24 horas, hasta que se logre habilitar en forma definitiva el corredor principal”, explicó Coviandina.

Sólo vehículos autorizados podrán transitar por la variante K18+600

Coviandina también informó que solamente se permitirá la circulación de los vehículos de la región a través de los puntos de control. “La autorización del paso se dará previa verificación de los listados de vehículos que serán entregados por las Alcaldías Municipales a la Secretaría de Movilidad de Cundinamarca, quien será el enlace con las autoridades de tránsito a lo largo del corredor”, aclaró la concesionaria vial.

Estos son los únicos corredores autorizados mientras la vía al Llano está cerrada

Además, Coviandina aclaró a la ciudadanía que mientras se habilita el paso por la vía principal, los únicos corredores autorizados para el tránsito de vehículos para el tránsito entre Bogotá y Villavicencio son la Transversal del Sisga y la vía a Cusiana, que pasa por Sogamoso.