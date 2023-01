Tatán Mejía contó detalles de Survivor, La Isla de los Famosos y su sueño cumplido de ser presentador

El próximo lunes llega a las noches del Canal RCN, Survivor, La Isla de los Famosos y en A lo que Vinimos de Noticias RCN, Tatán Mejía quien pronto veremos de lunes a domingo, contó detalles de los retos que afrontarán los participantes.

¿Eso es tan difícil como dicen?

Tienen que competir por beneficios y eso es lo que hace interesante este juego, que estás sobreviviendo, la estás pasando mal, tienes que salir a competir sin energía, sin comida, sin alimento, tienes que esforzarte el doble por algo de comida y por algo de lo que podamos llamar en la isla ‘‘lujos’’, que puede ser una hamaca en este momento.

¿Qué es lo más complicado de estar allá?

Hay un tema en lo que uno no está muy presente y es que sí, no estás durmiendo, te toca dormir en la playa, la playa se pone dura después de un tiempo de estar acostado, no es como que la arenita se te acomode y se moldee, no tienes alimento, tienes frío porque en las noches hace mucho frío, pero lo que según mi experiencia y según lo que he visto en los participante cuando llegan, lo que más los tiene locos son los zancudos.

No sabes lo que es una jauría de zancudos alrededor tuyo todo el tiempo, es constante, estás totalmente tapado, solamente se te ven los ojos y por los ojos te pican, te pican por encima de la ropa, te están molestando, ellos se tienen que meter al agua para escaparse un poquito de los zancudos.

¿Qué se siente haber sido participante hace 17 años y ahora ser presentador del programa?

Mi carrera empieza viendo a Pirry, después estando como participante donde Pirry era el presentador, 17 años después lo único que dices es que los sueños si se cumplen y que no pasan tan rápido, hay que esperar, hay que trabajar y algún día los vas a ver, lo que pasa es que estamos acostumbrados y esperando a que las cosas pasen inmediatamente.

¿En la Isla de los Famosos fue donde conoció a su esposa?

En el primer reality, hace 17 años gané porque conocí al amor de mi vida y me casé con ella y hoy soy muy feliz a su lado, quede de segundo en esa época, pero cuando digo gané es porque mira. Y en Master Chef ustedes lo vieron, yo no gané, pero hoy estoy presentando Survivor, entonces siento que gané también, siempre he ganado para mí.