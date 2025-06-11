Taxista agredió a agentes de tránsito a las afueras del aeropuerto de Rionegro: también trató de arrollarlos

Viajeros y conductores fueron testigos en las últimas horas de un hecho que estuvo a punto de terminar en tragedia, a las afueras de la zona de parqueo del aeropuerto José María Córdova, de Rionegro, que cubre a la ciudad de Medellín.

De acuerdo con las autoridades, un taxista trató de evadir el control instalado por agentes de tránsito al ser requerido por uno de los uniformados.

En su intento de huida, estuvo a punto de llevarse por delante a varios agentes, pero también a peatones y otros vehículos, con los que se encontró avanzando en contravía.

El conductor fue capturado y puesto a disposición de las autoridades competentes:

Minutos después, agentes de tránsito lograron detenerlo y, no contento, decidió atacarlos, por lo que fue necesario reducirlo con la ayuda de la Policía del departamento de Antioquia.

El alcalde de Rionegro, Jorge Rivas, lamentó lo ocurrido y recordó que otros casos de este tipo se han registrado durante el 2025 en el municipio, incluso, contra un trabajador de la limpieza:

“Realmente, estamos en un momento de intolerancia en el que se han registrado cinco agresiones contra nuestros agentes de tránsito y una contra un operario de aseo. Casi lo matan por estar prestando el servicio adecuadamente”.

EL caso se registró a mediados de octubre, cerca del parque principal de Rionegro, donde tres sujetos abordaron al trabajador de la empresa Verde Limpio Colombia S.A.S.E.S.P. y lo golpearon hasta tumbarle los dientes por haberles pedido que depositaran su basura en el lugar indicado.

Agresiones contra uniformados ya superaron las cifras registradas en 2024:

Las autoridades hicieron un llamado a la cordura y al respeto entre los ciudadanos, debido a que, a corte de noviembre, se han registrado el mismo número de agresiones contra agentes de tránsito que en todo el 2024.

Dichas agresiones han ocurrido en medio de sus jornadas de trabajo, al dirigirse a ciudadanos que, a pesar de incumplir la normativa, se muestran violentos en su afán por evadir una multa.