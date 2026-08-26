UNGRD entregó balance tras el sismo de 5.1 de este 26 de agosto en Colombia

Sobre las 11:45 de la mañana de este miércoles 26 de agosto, los colombianos se vieron sorprendidos por un nuevo sismo de magnitud 5.1, el cual tuvo una profundidad de 149 kilómetros y el municipio de Los Santos, Santander como epicentro.

A pesar de que muchas personas reportaron que sintieron el movimiento telúrico, las autoridades entregaron un balance sobre las posibles afectaciones que generó el fenómeno natural, entregando un parte de tranquilidad tras el trágico terremoto del pasado 10 de agosto.

¿Qué daños hubo tras el sismo del 26 de agosto?

De acuerdo a lo reportado desde la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, manifestaron que tras realizar un barrido en los municipios aledaños al punto del epicentro, se determinó que no hubo afectaciones estructurales.

Así lo expresó Eduard Sánchez, jefe de la Oficina para la Gestión del Riesgo en Santander. "Estamos esperando los reportes a sala de crisis. El 40% de los municipios han reportado y no tenemos una afectación significativa. Estamos esperando a que se terminen de completar esos reportes".

Evacuaciones preventivas en Santander

En redes sociales, se reportó que en varias edificaciones de Bucaramanga y su área metropolitana se llevaron a cabo unas evacuaciones preventivas, aunque minutos después la jornada continuó con tranquilidad.

En algunos municipio de Boyacá también se vivieron momentos de tensión, aunque el evento natural no pasó a mayores. Entre tanto, la Cámara de Representantes que sesiona en Bogotá, decidió levantar la sesión tras lo sucedido.