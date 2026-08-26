¿Cuál será el papel de la gerente para Bogotá del Gobierno de De la Espriella?

En presencia del jefe de Estado, la exconcejal y nueva gerente del Gobierno de Abelardo de la Espriella para Bogotá, Clara Lucía Sandoval, sostuvo el martes, 25 de agosto, su primera reunión con el alcalde mayor, Carlos Fernando Galán.

Sandoval entra a ocupar una figura que no existía y que, de acuerdo con el nuevo Gobierno, será clave en la relación con la ciudad. Sin embargo, una cosa es clara: Bogotá no tendrá una segunda alcaldesa o un cogobierno.

En su lugar, el alcalde Galán explicó en diálogo con Noticias RCN que lo que va a hacer “Clara Lucía Sandoval es apoyar al Gobierno Nacional para articular los compromisos de la Nación con Bogotá” y “es muy positivo tener a alguien en el Gobierno que no está inmiscuyéndose en las decisiones de la ciudad, sino que está ayudando al gobierno local en temas que le corresponden a la Nación”.

Y en palabras de De la Espriella, su misión será “articular los grandes proyectos de la capital, hacer seguimiento permanente a su ejecución y ayudar a destrabar lo que sea necesario para convertirlos en resultados”, como ya ocurrió con la licencia para el proyecto de la AutoNorte.

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“Se siente un tono distinto en la relación”: alcalde Galán

Galán indicó tras la reunión que, con gerente o no, se va a garantizar la interlocución del presidente y los ministros con el alcalde y destacó el tono del nuevo Gobierno en su relación con la ciudad:

“(El presidente De la Espriella) Ha sido claro, respeta la autonomía de Bogotá y los entes territoriales, respeta la institucionalidad y quiere trabajar en equipo. Nos ha convocado a mí y a otros alcaldes a trabajar en equipo. Puede haber diferencias, pero la gente, con justa razón, está esperando que trabajemos, que discutamos, que resolvamos”.

“El primer tema”, sobre la mesa fue el de infraestructura. De la Espriella “va a ser el presidente que entregue la línea uno del Metro de Bogotá, ratificó el compromiso de la Nación con la línea dos, que está en etapa de precalificación; me pidió que avancemos en el proyecto de la línea tres, de la que tendremos muy pronto estudio de factibilidad, y le propusimos estudiar la línea cuatro, que es la prolongación del sistema hasta el norte de Bogotá, hasta la 200 de la línea uno”.

Pero también se atenderá la política de vivienda; el tema de la seguridad, bajo un enfoque de corresponsabilidad, y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Canoas como proyecto estratégico para la Nación, al tratar el 70% del agua residual de Bogotá y el 100% del agua residual del casco urbano de Soacha, para beneficiar al río Bogotá y la cuenca del río Magdalena.

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“Una nueva historia para Bogotá”: gerente Clara Lucía Sandoval

En conversaciones con este noticiero, la nueva gerente para Bogotá del Gobierno Nacional indicó que su llegada marca “una nueva historia en la relación de la Nación y el Distrito”. E insistió en que:

“Bogotá tiene un alcalde elegido democráticamente, con autonomía territorial que respetamos, pero también tiene un presidente que está comprometido con los grandes proyectos de la ciudad y su compromiso es tal que estableció una gerencia para que los temas no se queden en el tintero, para que no se retrasen las obras, para que los recursos lleguen efectivamente y se den las licencias necesarias para avanzar”.