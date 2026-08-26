Tembló en Colombia este 26 de agosto: Servicio Geológico reportó magnitud de 5.1

Tembló nuevamente en Colombia en la mañana de este 26 de agosto. El Servicio Geológico Colombiano reportó que fue un sismo de magnitud 5.1 con profundidad de 149 kilómetros, siendo Los Santos, en el departamento de Santander, el epicentro.

En redes sociales, múltiples personas reportaron que sintieron este temblor y se espera que en las próximas horas se conozca si se presentaron afectaciones estructurales en los municipios aledaños al lugar del epicentro.

Preliminarmente se reporta que algunos edificios en Bucaramanga realizaron evacuaciones preventivas, mientras que el SGC indicó que el movimiento telúrico presentó una intensidad instrumental baja.

Colombia se sigue recuperando del temblor del 10 de agosto

Este nuevo sismo que sacudió al oriente del país y que se sintió en ciudades como Bucaramanga, Medellín y Bogotá, genera tensión entre los colombianos que se siguen recuperando del fuerte terremoto del pasado 10 de agosto en San José del Palmar, Chocó.

Ese terremoto de magnitud 7.4 generó serias afectaciones en infraestructura de ciudades como Cali, Pereira, Quibdó y múltiples municipios de la región. Además, dejó a más de 300 personas fallecidas y cerca de 5.000 heridos.

Entidades locales confirmaron que empezaron con la etapa de reconstrucción en varios de los puntos más afectados por los daños estructurales y edificios desplomados, poniendo fin a la búsqueda de sobrevivientes a la tragedia. El Gobierno Nacional articula con entidades regionales la entrega de ayudas a los damnificados.