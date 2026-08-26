Nombramiento exprés y renuncia horas después: ¿qué pasó con Carolina Soto y la presidencia de la CCI?

Lo que parecía ser el anuncio de una nueva presidenta para uno de los gremios más importantes del país terminó convirtiéndose en un nombramiento de apenas unas horas.

Carolina Soto había sido anunciada por la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) como su nueva presidenta ejecutiva. Sin embargo, tras la polémica y la oposición que, según la propia economista, generó su designación, decidió finalmente declinar el ofrecimiento.

El caso ha generado controversia no solo por la rapidez con la que se revirtió la decisión, sino porque en medio de la discusión surgieron cuestionamientos sobre posibles presiones y sobre la independencia que deben mantener los gremios frente al Gobierno.

¿Cómo comenzó todo lo que ocurrió con Carolina Soto?

La historia comenzó con la salida de María Consuelo Araújo de la presidencia de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, luego de ser nombrada embajadora en Washington.

Con esa vacante abierta, se activó el proceso para escoger a su reemplazo. Sin embargo, la CCI ya tenía vigente un contrato con una firma especializada, conocida como head hunter, para adelantar la búsqueda y selección de candidatos para la presidencia ejecutiva.

De acuerdo con la información conocida, el proceso había definido un grupo de candidatas y Carolina Soto aparecía como una de las seleccionadas. Paralelamente, el Gobierno también habría sugerido otros nombres para consideración de la junta directiva.

¿Por qué el nombramiento duró tan poco?

La cronología de lo ocurrido fue vertiginosa. En horas de la tarde, la CCI informó que Carolina Soto sería su nueva presidenta ejecutiva. Poco después, la economista publicó un mensaje agradeciendo por la designación.

Sin embargo, casi de inmediato comenzaron a aparecer en redes sociales mensajes de rechazo y cuestionamientos frente a su llegada al gremio.

La controversia creció durante la noche y, según la información expuesta, la junta directiva tuvo que reunirse nuevamente para analizar la situación. Para ese momento, ya se conocía que el nombramiento no continuaría. Finalmente, la CCI confirmó que Soto había decidido declinar su designación.

¿Qué dijo Carolina Soto sobre su renuncia?

La economista se pronunció públicamente y explicó que tomó la decisión ante la oposición que se generó alrededor de su nombramiento.

En su comunicación también planteó una discusión que ahora se encuentra en el centro de la polémica: la independencia de los gremios frente a los gobiernos de turno.

Ese punto ha sido uno de los principales temas del debate, especialmente porque varias empresas afiliadas a la CCI tienen una estrecha relación con proyectos de infraestructura y procesos de contratación pública.

¿Hubo temor entre las empresas afiliadas a la CCI?

Según la información revelada en el material, algunas empresas afiliadas al gremio comenzaron a expresar preocupación frente a la controversia que se estaba generando.

La inquietud estaba relacionada con la posibilidad de que la designación provocara un distanciamiento o una confrontación con el nuevo Gobierno, teniendo en cuenta que buena parte del sector depende de licitaciones, contratos y proyectos de infraestructura pública.

Ante el crecimiento de la polémica y la preocupación dentro del gremio, finalmente se habría tomado la decisión de reversar el nombramiento de común acuerdo con Carolina Soto.

¿Quién es Carolina Soto?

Carolina Soto cuenta con una amplia trayectoria en el sector económico y público. Ha ocupado cargos en diferentes gobiernos y fue codirectora del Banco de la República. También se desempeñó en áreas relacionadas con crédito y presupuesto durante el gobierno de Álvaro Uribe y fue viceministra de Hacienda durante la administración de Juan Manuel Santos.

Además, ha tenido vínculos profesionales con entidades como Fedesarrollo, CAF y la Universidad de los Andes. El material también señala que fue invitada a participar en el equipo económico de la campaña de Abelardo de la Espriella, invitación que decidió no aceptar.

¿Qué pasará ahora con la presidencia de la CCI?

Tras la decisión de Carolina Soto, la Cámara Colombiana de la Infraestructura deberá continuar con la búsqueda de quien asumirá la presidencia ejecutiva.

Según la información conocida, el proceso tendría que continuar a través de la firma especializada contratada para seleccionar a los candidatos.