CANAL RCN
Colombia Video

Atención: ¡fuerte temblor se reportó en Colombia a primera hora de este 14 de septiembre de 2025!

Uno de los temblores alcanzó a dejar daños leves. ¿En dónde fueron los epicentros? Descubra los detalles reportados por el Servicio Geológico.

Noticias RCN

septiembre 14 de 2025
07:26 a. m.
El Servicio Geológico Colombiano alertó a los ciudadanos en la madrugada de este 14 de septiembre de 2025 debido a que reportó dos temblores fuertes y otro que se sintió ampliamente.

Los episodios comenzaron a reportarse sobre la 1:50 de la mañana y todos se presentó en el departamento de Antioquia.

¿En dónde fueron exactamente los epicentros? ¿Qué magnitudes tuvieron estos temblores? Descubra los detalles completos en Noticias RCN.

Estos son los detalles de los fuertes temblores que se presentaron en Colombia hoy 14 de septiembre de 2025

  • 1:50 a.m.

Epicentro: Uramita, Antioquia.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Uramita (Antioquia), a 9 de Frontino (Antioquia) y a 19 de Dabeiba (Antioquia).

  • 2:12 a.m.

Epicentro: Uramita, Antioquia.

Magnitud: 5.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Uramita (Antioquia), a 14 de Frontino (Antioquia) y a 24 de Cañasgordas (Antioquia).

Intensidad instrumental: VII (muy fuerte).

Intensidad percibida: 6 (daño leve).

  • 2:47 a.m.

Epicentro: Uramita, Antioquia.

Magnitud: 3.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Uramita (Antioquia), a 13 de Frontino (Antioquia) y a 24 de Cañasgordas (Antioquia).

Intensidad percibida: 5 (sentido fuertemente).

Estos son los otros temblores que se han reportado en Colombia hoy 14 de septiembre de 2025

  • 1:38 a.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 153 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Betulia (Santander), a 12 de Zapatoca (Santander) y a 20 de Piedecuesta (Santander).

  • 2:08 a.m.

Epicentro: Uramita, Antioquia.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Uramita (Antioquia), a 9 de Frontino (Antioquia) y a 20 de Cañasgordas (Antioquia).

  • 3:13 a.m.

Epicentro: El Litoral del San Juan, Chocó.

Magnitud: 2.9.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 22 kilómetros de Calima (El Darién) (Valle del Cauca), a 28 de Restrepo (Valle del Cauca) y a 41 de Dagua (Valle del Cauca).

  • 3:15 a.m.

Epicentro: Frontino, Antioquia.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Frontino (Antioquia), a 10 de Uramita (Antioquia) y a 22 de Dabeiba (Antioquia).

  • 3:57 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.9.

Profundidad: 152 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 13 de Aratoca (Santander).

  • 4:44 a.m.

Epicentro: Rioviejo, Bolívar.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: superficial.

  • 4:54 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 155 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 15 de Aratoca (Santander).

  • 5:10 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.7.

Profundidad: 152 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 17 de Aratoca (Santander).

Intensidad percibida: 3 (sentido levemente).

  • 5:12 a.m.

Epicentro: San Martín, Meta.

Magnitud: 3.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 23 kilómetros de San Carlos de Guaroa (Meta), a 43 de Puerto Lleras (Meta) y a 62 de Puerto López (Meta).

 

