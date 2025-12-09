CANAL RCN
Colombia Video

Fuerte temblor en Colombia este viernes 12 de septiembre: así lo reportó el SGC

El SGC reportó un temblor de magnitud 3,7 en Huila este viernes 12 de septiembre. El sismo fue superficial y se sintió en municipios como Gigante y Garzón.

Noticias RCN

septiembre 12 de 2025
11:30 a. m.
El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un temblor la mañana de este viernes 12 de septiembre que generó alerta en la zona sur del país.

El movimiento telúrico ocurrió a las 10:02 a. m. con una magnitud de 3,7 y una profundidad superficial menor a 30 kilómetros, lo que hizo que fuera más perceptible en las localidades cercanas al epicentro.

Según el informe oficial, el epicentro se ubicó en jurisdicción del municipio de Gigante, en el departamento del Huila. Aunque no se trata de un sismo de gran magnitud, la poca profundidad con la que se registró explica que los habitantes de municipios cercanos lo sintieran con mayor intensidad.

Municipios donde se sintió el temblor de hoy 12 de septiembre

De acuerdo con el SGC, el sismo tuvo mayor impacto en:

  • Gigante (Huila), a 9 km del epicentro
  • Garzón (Huila), a 15 km
  • Tesalia (Huila), a 28 km.
Hasta el momento no se han reportado daños materiales ni personas afectadas, pero las autoridades locales recomendaron mantener la calma y estar atentos a la información oficial.

Otros temblores registrados hoy en Colombia 12 de septiembre

El SGC también informó que en la madrugada y primeras horas de este viernes se presentaron otros movimientos sísmicos en el departamento de Santander, una de las zonas con más actividad sísmica del país. Entre ellos destacan:

  • Magnitud 2,4 en Los Santos (07:20 a. m., 139 km de profundidad)
  • Magnitud 2,2 en Zapatoca (05:42 a. m., 137 km de profundidad)
  • Magnitud 2,0 en Los Santos (05:25 a. m., 135 km de profundidad)
  • Magnitud 2,8 en Los Santos (04:28 a. m., 147 km de profundidad).
