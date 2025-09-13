CANAL RCN
¡Tembló en repetidas ocasiones en Colombia hoy 13 de septiembre de 2025! Atento al reporte

¿Los ha sentido? Descubra cuáles han sido los epicentros y las magnitudes de los temblores de este 13 de septiembre.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

septiembre 13 de 2025
03:00 p. m.
El Servicio Geológico Colombiano ha estado pendiente de los temblores que se han presentado en el país durante este 13 de septiembre de 2025 y ha identificado al menos cuatro.

De acuerdo con lo que ha informado la entidad, el más reciente fue a las 2:14 de la tarde y se presentó en Bolívar.

¿De cuánto fue la magnitud? ¿En dónde han sido los epicentros de los otros temblores que se han registrado? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Estos son los temblores que se han presentado en Colombia hoy 13 de septiembre de 2025

  • 9:40 a.m.

Epicentro: Abriaquí, Antioquia.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

  • 10:31 a.m.

Epicentro: Sonsón, Antioquia.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 238 kilómetros.

  • 2:12 p.m.

Epicentro: Une, Cundinamarca.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 137 kilómetros.

  • 2:14 a.m.

Epicentro: Santa Rosa del Sur, Bolívar.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

¿Y qué temblores se han presentado en el mundo este 13 de septiembre de 2025?

  • 6:23 a.m.

Epicentro: Puerto López, Manabi, Ecuador.

Magnitud: 4.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Salango (Manabí, Ecuador), a 3 de Puerto López (Manabí, Ecuador) y a 25 de Julcuy (Manabí, Ecuador).

  • 6:33 a.m.

Epicentro: Puerto López, Manabi, Ecuador.

Magnitud: 4.1.

Profundidad: superficial.

Intensidad percibida: a 25 kilómetros de Salango (Manabí, Ecuador), a 27 de Puerto López (Manabí, Ecuador) y a 45 de Puerto de Cayo (Manabí, Ecuador).

  • 8:18 a.m.

Epicentro: Sur de Panamá.

Magnitud: 3.6.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 242 kilómetros de Pedasí (Los Santos, Panamá), a 259 de Bahía Solano (Mutis) (Chocó) y a 261 de Tonosí (Los Santos, Panamá).

¿Cómo reportar temblores en Colombia ante el Servicio Geológico?

En su página web, el Servicio Geológico Colombiano tiene una pestaña para que los ciudadanos puedan reportar los temblores que sienten en sus zonas.

Para acudir a él simplemente hay que seguir los siguientes pasos:

  1. Ingresar a la página web del Servicio Geológico Colombiano.
  2. Hacer clic en ¿Sentiste este sismo? Repórtalo.
  3. Diligenciar los datos que se piden.
  4. Esperar el análisis de la entidad.

 

