¡Fuerte temblor 'sacudió' a Colombia en la madrugada de este 16 de enero de 2026!

Este viernes 16 de enero de 2026, en horas de la madrugada, se sintieron dos temblores fuertes en el país.

Ambos fueron en Santander, aunque uno se presentó a las 12:39 de la madrugada y el otro a las 2:05 de la mañana.

Estos fueron los dos temblores que se sintieron fuerte en Colombia hoy 16 de enero de 2026

12:39 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: 149 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Los Santos (Santander), a 13 de Jordán (Santander) y a 17 de Betulia (Santander).

Intensidad percibida: 5 (sentido fuertemente).

2:05 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 5.0.

Profundidad: 149 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 15 de Zapatoca (Santander).

Intensidad percibida: 5 (sentido fuertemente).

¿Qué otros temblores se han presentado en Colombia hoy 16 de enero de 2026?

12:57 a.m.

Epicentro: Océano Pacífico.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 77 kilómetros de Mosquera (Nariño), a 92 de El Charco (Nariño) y a 97 de Olaya Herrera (Bocas de Satinga) (Nariño).

1:08 a.m.

Epicentro: Océano Pacífico.

Magnitud: 3.9.

Profundidad: superficial.

Esto es lo que se debe tener en cuenta durante los temblores

Entidades como el Servicio Geológico Colombiano y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo han recomendado evitar las siguientes acciones en medio de un temblor:

Acercarse a ventanas.

Estar cerca de vidrios.

Correr.

Utilizar ascensores.

Ubicarse debajo de marcos de puerta u objetos pesados.

Evacuar hacia lugares rodeados de árboles o cables de electricidad.

No acordar un punto de encuentro con los familiares.

¿En qué otra parte del mundo ha temblado durante este 16 de enero de 2026?

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, sobre la 1:08 de la madrugada de este 16 de enero también se presentó un fuerte temblor en Honduras. Los detalles son los siguientes:

Epicentro: Cuyamel, Honduras.

Magnitud: 5.2.

Profundidad: superficial.