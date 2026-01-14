¡De nuevo tembló masivamente en Colombia hoy 14 de enero de 2026! Este es el reporte

Este miércoles 14 de enero, con corte hasta la 1:20 de la tarde, se han presentado nueve temblores en Colombia.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el primero fue en Cesar, sobre la 1:22 de la madrugada. Además, los otros han sido en Santander, Nariño, Casanare y Antioquia.

¿En qué municipios se han sentido estos movimientos telúricos? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 14 de enero de 2026

1:22 a.m.

Epicentro: San Alberto, Cesar.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 112 kilómetros.

Municipios cercanos: a 16 kilómetros de San Alberto (Cesar), a 25 de La Esperanza (Norte de Santander) y a 38 de Sabana de Torres (Santander).

¿Cuáles han sido los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 14 de enero de 2026?

3:31 a.m.

Epicentro: Barbacoas, Nariño.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 32 kilómetros.

Municipios cercanos: a 17 kilómetros de Barbacoas (Nariño), a 27 de Magüí (Nariño) y a 45 de Ricaurte (Nariño).

4:51 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 135 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 11 de Los Santos (Santander) y a 14 de Villanueva (Santander).

6:10 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 137 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 17 de Zapatoca (Santander).

6:21 a.m.

Epicentro: Jordán, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 135 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Jordán (Santander), a 5 de Los Santos (Santander) y a 14 de Aratoca (Santander).

7:17 a.m.

Epicentro: Valledupar, Cesar.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 117 kilómetros.

Municipios cercanos: a 12 kilómetros de Valledupar (Cesar), a 23 de La Paz (Cesar) y a 26 de San Diego (Cesar).

8:26 a.m.

Epicentro: Aguazul, Casanare.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 23 kilómetros de Aguazul (Casanare), a 28 de Yopal (Casanare) y a 43 de Tauramena (Casanare).

8:35 a.m.

Epicentro: Murindó, Antioquia.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Murindó (Antioquia), a 28 de Carmen del Darién (Chocó) y a 49 de Vigía del Fuerte (Antioquia).