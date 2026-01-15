CANAL RCN
Colombia

Atento: ¡tembló ampliamente en Colombia hoy 15 de enero de 2026!

¿En qué municipios se sintió este movimiento telúrico? Descubra los detalles completos aquí.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Noticias RCN

enero 15 de 2026
12:45 p. m.
Este 15 de enero de 2026, se presentó un temblor que se sintió ampliamente en varios municipios del país.

Además, el Servicio Geológico Colombiano también informó que se han presentado otros ocho movimientos telúricos. ¿En dónde han sido? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este fue el temblor que se sintió ampliamente en Colombia hoy 15 de enero de 2026

  • 8:22 a.m.

Epicentro: Uribe, Meta.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 31 kilómetros de Lejanías (Meta), a 31 de Uribe (Meta) y a 50 de San Juan de Arama (Meta).

Intensidad percibida: 4 (sentido ampliamente).

Estos son los otros temblores que se han presentado en Colombia hoy 15 de enero de 2026

  • 12:37 a.m.

Epicentro: Rioviego, Bolívar.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 79 kilómetros.

Municipios cercanos: a 13 kilómetros de Norosí (Bolívar), a 19 de Río Viejo (Bolívar) y a 21 de La Gloria (Cesar).

  • 12:40 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 137 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 15 de Zapatoca (Santander).

  • 1:38 a.m.

Epicentro: Zona Bananera, Magdalena.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 15 kilómetros de Ciénaga (Magdalena), a 19 de Puebloviejo (Magdalena) y a 32 de Santa Marta (Magdalena).

  • 1:38 a.m.

Epicentro: Zona Bananera, Magdalena.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Zona Bananera (Prado Sevilla) (Magdalena), a 19 de Aracataca (Magdalena) y a 26 de Fundación (Magdalena).

  • 3:18 a.m.

Epicentro: Océano Pacífico.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 58 kilómetros de Bajo Baudó (Pizarro) (Chocó), a 61 de Nuquí (Chocó) y a 81 de Alto Baudó (Pie de Pató) (Chocó).

  • 6:12 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 134 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 14 de Aratoca (Santander).

  • 7:12 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 15 de Zapatoca (Santander).

  • 7:15 a.m.

Epicentro: Manaure, La Guajira.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 29 kilómetros de Manaure (La Guajira), a 30 de Riohacha (La Guajira) y a 49 de Albania (La Guajira).

 

