¡Tembló fuerte en Colombia en las primeras horas de este 17 de junio de 2026! Atento

En la mañana de este 17 de junio de 2026, el Servicio Geológico Colombiano reportó un temblor de 5.1 que se originó en Santander y se alcanzó a sentir en Bogotá y en Medellín.

¿De cuánto fue la magnitud? ¿Dónde fue el epicentro? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Así fue el temblor que superó los 5.0 de magnitud en Colombia hoy 17 de junio de 2026

5:51 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 5.1.

Profundidad: 146 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Jordán (Santander) y a 14 de Zapatoca (Santander).

Intensidad instrumental: débil.

¿Qué otros temblores se han reportado en Colombia hoy 17 de junio de 2026?

12:39 a.m.

Epicentro: Ituango, Antioquia.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Ituango (Antioquia), a 16 de Toledo (Antioquia) y a 21 de Briceño (Antioquia).

12:45 a.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 116 kilómetros.

Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Betulia (Santander), a 12 de Zapatoca (Santander) y a 17 de Los Santos (Santander).

En Los Santos, Santander, ya se había presentado un temblor reciente de más de 4.0 de magnitud: ¿cuándo fue?

El Servicio Geológico Colombiano, en su página web oficial, informó que en la noche del 16 de junio de 2026 hubo un temblor de 4.4 en Los Santos, Santander.

Los detalles completos son los siguientes:

11:11 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 4.4.

Profundidad: 149 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 16 de Zapatoca (Santander).

Intensidad instrumental: débil.