CANAL RCN
Colombia Video

¡Tembló fuerte en Colombia en las primeras horas de este 17 de junio de 2026! Atento

El temblor se reportó cerca de las 6:00 de la mañana y superó los 5.0 de magnitud.

Nicolás Forero

junio 17 de 2026
06:13 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En la mañana de este 17 de junio de 2026, el Servicio Geológico Colombiano reportó un temblor de 5.1 que se originó en Santander y se alcanzó a sentir en Bogotá y en Medellín.

¿De cuánto fue la magnitud? ¿Dónde fue el epicentro? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Así fue el temblor que superó los 5.0 de magnitud en Colombia hoy 17 de junio de 2026

  • 5:51 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 5.1.

Profundidad: 146 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Jordán (Santander) y a 14 de Zapatoca (Santander).

Intensidad instrumental: débil.

¡Tembló masivamente en Colombia hoy 16 de junio de 2026! Atento al reporte oficial
RELACIONADO

¡Tembló masivamente en Colombia hoy 16 de junio de 2026! Atento al reporte oficial

¿Qué otros temblores se han reportado en Colombia hoy 17 de junio de 2026?

  • 12:39 a.m.

Epicentro: Ituango, Antioquia.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Ituango (Antioquia), a 16 de Toledo (Antioquia) y a 21 de Briceño (Antioquia).

  • 12:45 a.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 116 kilómetros.

Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Betulia (Santander), a 12 de Zapatoca (Santander) y a 17 de Los Santos (Santander).

En Los Santos, Santander, ya se había presentado un temblor reciente de más de 4.0 de magnitud: ¿cuándo fue?

El Servicio Geológico Colombiano, en su página web oficial, informó que en la noche del 16 de junio de 2026 hubo un temblor de 4.4 en Los Santos, Santander.

Los detalles completos son los siguientes:

  • 11:11 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 4.4.

Profundidad: 149 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 16 de Zapatoca (Santander).

Intensidad instrumental: débil.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Inseguridad en Bogotá

VIDEO | Ladrón intentó esconder las pruebas clave del fleteo que acababa de cometer en un cementerio de Bogotá

Magdalena

Troncal del Caribe fue habilitada tras acuerdo humanitario en Guachaca

Transmilenio

¿Hasta qué hora funcionará Transmilenio durante los partidos de la Selección Colombia?

Otras Noticias

Selección de Portugal

Portugal vs. República Democrática del Congo: hora y dónde ver EN VIVO el debut de los rivales de Colombia en el Mundial

Inicia el camino de Cristiano Ronaldo y la actividad del grupo K. ¡Prográmese!

Nicolás Maduro

Aplazan la fecha para la próxima audiencia contra Nicolás Maduro: ¿Cuándo será?

La Fiscalía presentó la solicitud de aplazar la audiencia que estaba programada para el martes 30 de junio.

Accidente aéreo

Viral I Fanáticos revelan misteriosas coincidencias tras la muerte de Gaspi y Oliver Tree en Brasil

Ofertas de empleo

Más de 1.000 vacantes de empleo en Bogotá con postulación virtual hasta el 20 de junio: hay cargos sin experiencia

Invima

Invima pide verificar alimentos y bebidas alcohólicas durante el Mundial